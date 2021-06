¡Artillería pesada del género urbano! Los mensajes musicales de Arturo Vidal contra sus críticos

Arturo Vidal acaba de demostrar que no le importó ni en lo más mínimo las críticas que ha recibido en su contra por saltarse los protocolos de las autoridades para controlar la pandemia, sobre todo después de que el Cuerpo Médico de la Selección Nacional confirmó que fue el volante del Inter el caso de Covid-19 positivo al interior del plantel. Es por eso que respondió con un arsenal musical del género urbano a los cuestionamientos.

Su despreocupación ante los cuestionamientos quedó en evidencia a través de una serie de historias que publicó en su cuenta de Instagram, donde compartió tres canciones en secciones específicas de sus letras que hacen referencia a ser el foco de atención en los últimos días.

Estas reacciones musicales a las críticas que ha recibido el volante del Inter de Milán se registran después de que se destapó un supuesto romance que tuvo con una modelo chilena, la respuesta del mismo futbolista ante la polémica, la reacción de su pareja Sonia Isaza y, también después de que insultara a los integrantes del programa Me Late y obtuviese una reacción de Sergio Rojas.

El primero de los temas que sacó del bolsillo Vidal fue Envidioso, el hit de Ozuna y Ovidiu Cernăuțeanu, editado hace dos meses y que compartió con una linda vista de la clínica en la que está internado.

De la composición, resaltó el pasaje que reza:

El envidioso quiere verme mal, jajaja

Tranquilo', chorro 'e cabrone'

De ninguno me vo'a dejar

Cuando llego a la disco pido ciеn botella'

Doscienta' mujerе' que andan en la de ella

Los mío' brillando, más que una estrella

No miren pa'l la'o, porque si no te estrella', -ella'

Arturo Vidal responde a críticas con Ozuna.

No contento con el primero de los temas, Arturo quiso repasar por segunda vez a quienes lo han cuestionado, esta vez invocando a The King of Kings: Don Omar.

Entonces, disparó el tema Bandolero y esta sección:

Y yo aquí pichando aguantando

Callando si nadie es perfecto de qué me están juzgando

Y hace con mi vida lo que cualquiera puede

Vivir como quiere, tener sus placeres, mi gente

Yo no distinto a ustedes

Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren

Arturo Vidal responde a críticas con Don Omar.

El remate en el piso fue con el hiperactivo Myke Towers y el temón Mírenme Ahora.

Y de la letra, el volante del Inter de Milán destacó:

Saben que tienen que hablar de mí o si no no son relevante'

Ya mismo le' paso por el la'o otra ve', por eso e' que ustede' van a 'lante

Los trabajo' nunca los vendí, pero conozco a to' los maleante'

Cuida'o cuando me vea', puede que te dejen ciego lo' diamante'

Mírenme ahora