Guarello repasa a Arturo Vidal: "En Chile es el King, en Italia no. Allá está obligado a ser serio y acá no"

Arturo Vidal dio positivo por coronavirus este pasado lunes y se pierde de entrada el partido contra Argentina por la séptima fecha de las eliminatorias a Qatar 2022, duelo programado para este jueves en Buenos Aires. Y probablemente el posterior encuentro ante Bolivia y Copa América. En Radio ADN el periodista Juan Cristóbal Guarello abordó el tema.

Cabe recordar que a su llegada a Chile desde Italia, Vidal realizó varias actividades personales. La Roja trabajó varios días sin mandato de concentración para partir unos días después con la burbuja sanitaria.

“Seamos honestos, los futbolistas y seleccionados, sobre todos los que juegan en Europa, tienen un status especial dentro de los deportistas chilenos. Seguramente una delegación de balonmano, o la misma selección de fútbol femenino cuando volvió de Turquía del repechaje a los Juegos Olímpicos, fueron súper rigurosas con su cuarentena”, partió Guarello.

Agregó que “había PCR negativo, pero eso es una fotografía del momento y no te libera que te puedas contagiar más adelante. Me carga empezar a hacer algo moral a partir de esto, pero si los jugadores no se cuidan ellos terminan poniendo en peligro a sus compañeros de profesión y su misma clasificación al Mundial”.

Entre líneas Guarello criticó la actitud de Arturo Vidal por no haberse resguardado y sí exponerse al contagio, considerando que en Chile el mediocampista del Inter se desordenó a sabiendas de su estatus distinto que tiene en el país.

“La falta de Vidal en el equipo va a ser importante, y cuidado que no vaya a salir en argentina un PCR positivo. Estamos en arenas movedizas en un país donde los protocolos son flexibles y extraños”, expuso.

“La enseñanza es que de ahora en adelante la burbuja debe ser real, tiene que haber cuidados y los permisos a los jugadores acotados. Vidal en Chile es el King y en Italia es Arturo Vidal. En Italia no se contagió porque está obligado a ser serio, y acá no”, complementó.

Añade: “cuando el DT quiere ser serio le pasa lo de Borghi o Pizzi, que se lo forrean. Bielsa era serio, pero tenía otra altura y status, y los jugadores otra edad, menos fama. Lo lamento mucho porque es un problema para Vidal, el Covid te deja secuelas y no sabemos cómo evolucionará esto”.

Sentencia que “lo lamento mucho por la selección, porque es un golpe importante. Te saca del partido y te desconcentra. Estamos hablando de otra cosa. Si Vidal se lesiona, buscamos el reemplazante y solución, pero si Vidal sale en otro despelote tus compañeros se desenfocan y se enojan pensando en que también se pudieron contagiar. Ya le pasó a la selección muchas veces no sólo con Vidal, con Valdivia y otros más. Es lamentable, no hay vuelta con esto y esperemos que el equipo no sea afectado psicológicamente. Y para el partido contra Bolivia yo ya lo liberaría”.