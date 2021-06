Patricio Yáñez se lanza contra Martín Lasarte tras lo ocurrido con Arturo Vidal y le tira la oreja a los seleccionados

La selección chilena tendrá una sensible baja para enfrentar la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja no podrá contra con Arturo Vidal, luego que el jugador del Inter de Milán diera positivo a los exámenes de coronavirus.

El king quedó fuera de los encuentros tras presentar problemas de salud que lo mantienen en observación, lo que ha generado una serie de críticas desde los hinchas hasta ex futbolistas. Uno de ellos es Patricio Yáñez, que dejó clara su molestia.

En la última edición de Deportes en Agricultura, el histórico delantero chileno lamentó lo ocurrido con Vidal, disparando contra la organización de la ANFP y al cuerpo técnico de Martín Lasarte.

Pato Yáñez criticó al cuerpo técnico de Martín Lasarte por lo ocurrido con Vidal. Foto: Agencia Uno

"Era llegar y burbuja (sanitaria)", lanzó de entrada. "Discutimos que no era posible de que no estuvieran en una. No puede ser que llegues a ver a los amigos, entrenar un día y libre al día siguiente", agregó.

Yáñez reconoció que echa de menos la exigencia de técnicos anteriores en la Roja. "Extraño mucho de Bielsa y Sampaoli el aprovechamiento de los días. Ibas a Europa y te metía dos entrenamientos diarios, con todos encerrados. Aquí debieron hacer lo mismo".

Pero eso no fue lo único, ya que el ex delantero criticó la gestión de Lasarte y compañía. "Aquí hay irresponsabilidad del cuerpo técnico, sabes lo que los jugadores van a hacer si les das libertad".

"No necesito estudiar medicina para saber que por dejar a los jugadores seis días libres se van a mandar una cagada. Perdón que lo diga, pero sé lo que va a pasar. Cuando llegan a Chile se desmadran", sentenció.

