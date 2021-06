Cecilia Gutiérrez revela que ha recibido amenazas tras criticar actuar de Arturo Vidal

La periodista e integrante de Zona de Estrellas, Cecilia Gutiérrez, afirmó en el programa que ha sido víctima de hostigamiento a través de las redes sociales luego de que la profesional publicara un video en donde se refería a Arturo Vidal, su contagio de coronavirus y su trazabilidad.

Mientras discutían el tema en el programa de Zona Latina, según lo recopilado por Glamorama, Jaime Coloma señaló: "Hay varias distorsiones. Insisto, es un fenómeno mucho más amplio y tiene que ver con cómo se trata la comunicación de riesgo. Y conozco muchas personas que han vuelto de viaje, te toman en el aeropuerto, te meten a un bus y te llevan a una residencia sanitaria. Y además tienes que pagarla. ¿Pero por qué la Selección no? Y eso me llama la atención".

“Vivimos en un país que discrimina, que hace distinciones. Eso es algo que es muy complejo y muy difícil y eso genera rabia. Lo que no entendemos es que estamos potenciando rabia en la gente”, comentó.

“Esa cuestión es muy grave. E insisto, y me parece bien que lo digan. Esto no es un juicio a la persona, pero sí es un juicio a la persona que tiene un rol público. Cuando tienes una responsabilidad mayor a que no fueras conocido, aunque igual tienes responsabilidad. Eso me parece complejo”.

Cecilia agregó que “A mí me parece lamentable porque, claro, porque él y todos los jugadores gozan de ciertos privilegios. Pero esos privilegios son entregados por una autoridad. Acá hay un tema o, no sé, no queda claro…”

Asimismo la comunicadora agregó que “cualquier persona común y corriente, incluso el Presidente no quiso viajar a un cambio de mando porque tenía que hacer a la vuelta la cuarentena. Ni siquiera el Presidente se tomó esa atribución, ese privilegio de poder viajar fuera del país para después no hacer burbuja sanitaria o esa cuarentena. Pero los futbolistas tienen el privilegio de hacerlo".

Añadió además refiriéndose a la publicación que hizo en redes sociales, donde recibió distintas criticas e incluso amenazas que "yo lancé en extenso el tema en mi Instagram. Y a mí lo que me llama la atención es la cantidad de gente que justifica a Arturo Vidal por el hecho de ser un ídolo deportivo".

Comentando que hay personas que le restan responsabilidad por su valor deportivo y culpan a quienes informan. "Yo he recibido fácil como 20 amenazas en mi Instagram. Gente que defiende. Ahora, si pierde Chile, la culpa la tienen los periodistas, no la tiene Arturo Vidal”.

El jugador del Inter de Milan resultó positivo a coronavirus y se perdió la última fecha de las eliminatorias que enfrentó a la selección nacional contra Argentina.

Asimismo autoridades sanitarias informaron que se realizará un sumario al jugador debido a la cantidad de lugares que visito, ya que su ingreso al país se realizo con un permiso sanitario especial.