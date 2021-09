El evento TUDUM de Netflix presentó este sábado una serie de tráilers, adelantos y novedades de las producciones del gigante de streaming. Stranger Things, The Witcher y Extraction 2 fueron solo algunas de las originales que tuvieron noticias este día.

Y en esa misma línea, Netflix presentó un tráiler extendido de Army of Thieves, el spin of de la película de Zack Snyder Army of the Dead de este 2021 y que se centrará en el personaje de Dieter (Matthias Schweighöfer).

Todo un mundo está creando Snyder en Netflix primero con la película de zombies protagonizada por David Bautista y que tuvo millones de reproducciones este año. Ahora y en tiempo récord, el director conocido por Batman vs Spiderman y Justice League; traerá esta precuela llamada "El Ejército de los Ladrones".

En esta película, veremos a Dieter, conocido como el personaje del equipo de Army of the Dead que se dedicaba a abrir cajas fuertes; en sus inicios como atracador junto a otro equipo de ladrones.

¿Cuándo se estrena Army of Thieves, el spin off de Army of the Dead?

El Ejército de los Ladrones, o Army of Thieves en su título original, se estrenará en Netflix el próximo 29 de octubre de este año.

Revisa a continuación el tráiler extendido presentado en TUDUM de Army of Thieves: