Army of Thieves | Netflix presenta trailer del spin off precuela de Army of the Dead

No contento con el rimbombante estreno que ya tuvo Army of the Dead, ahora Zack Snyder, como productor y siempre de la mano de Netflix, está impulsando una precuela de su película bautizada como Army of Thieves y centrada particularmente en el personaje de Matthias Schweighöfer, Dieter.

En la entrega, un empleado bancario de un pueblito vive la aventura de su vida cuando una misteriosa mujer le pide unirse a los criminales más buscados por la Interpol para robar cajas fuertes de máxima seguridad.

Sí, claro, el personaje en cuestión es nada menos que Dieter. O sea que ésta será una especie de película de orígenes para lo que ya se vió en la película de zombies.

Aunque en este caso, su género apunta más a una heist movie antes que de terror con muertos vivientes como su antecesora.

Acompañando a Schweighöfer en el elenco estará quien recientemente vimos en Rápido y Furioso 9, Nathalie Emmanuel, además de Ruby O. Fee, Stuart Martin y Guz Khan, entre otros.

Army of Thieves aún no cuenta con una fecha fijada para su estreno, pero sí se sabe que llegará a Netflix antes de que concluya 2021. Revisa su trailer a continuación: