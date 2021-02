"Fue poco receptiva": Andrés Caniulef desclasifica incómodo momento que vivió con Carolina de Moras

El periodista Andrés Caniulef reveló en medio de "Me Late" un incómodo momento que vivió con Carolina de Moras, cuando intentó ayudarla a incorporarse al equipo de "La Mañana de Chilevisión", algo ante lo que ella terminó ignorando.

El programa de TV+ conversaba acerca de cómo era trabajar con la ex animadora del Festival de Viña del Mar, a propósito de la polémica que se suscitó el supuesto reemplazo que haría Francisca García-Huidobro en su puesto para el programa de Instagram "Velvet al Desayuno" mientras se encontraba de vacaciones, algo ante lo que la modelo se habría negado rotundamente.

Pamela Díaz contó que cuando compartía con ella en el desaparecido matinal del canal de WarnerMedia, generalmente De Moras se aislaba y se le veía en un rincón, de cabeza en el celular, sin compartir con el resto del equipo.

Fue en ese momento de la discusión que Caniulef lanzó: "en términos de experiencias personales, yo trabajando en el matinal de Chilevisión y siendo testigo de esta situación, me acerqué a ella porque efectivamente la veía muy sola y la veía a la defensiva".

"Básicamente, para hacerle ver de que no había una mala onda, que todos queríamos trabajar y uno venía a hacer su pega de la mejor forma posible. La verdad es que fue bien poco receptiva. 'Ah, ok'. Esa fue la respuesta", lamentó el animador subrogante de "Me Late".

"Yo quería de alguna manera empatizar y hacerle...", dijo Caniulef antes de que lo interrumpiera Pamela: "para así entrar a su corazón".

"Claro", continuó Andrés. "Es que no generó mayores relaciones. Su relación más simpática dentro del programa la tuvo con Emilia Daiber y Dani Urrizola, que fueron parte del matinal en el último tiempo"

Algo que complementó La Fiera, contando que "la Dani tuvo problemas conmigo por defender a la otra. Siempre como que se inmolaban como grupo. Pero son dos personas no más".

"Que son las dos personas que han entregado una buena declaración respecto de la participación y el trabajo con Carola", alertó Caniulef, para luego comentar que "la actitud de ella siempre se daba para la división: o estaba con ella o estabas con Pamela".