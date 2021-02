"La bella sin alma": Pamela Díaz no da tregua y nuevamente repasa a Carolina de Moras

Pamela Díaz no da tregua y nuevamente le pegó sin piedad a Carolina de Moras, en medio de una entrevista con el perfil de Instagram “Vamo a Calmarno”, en su “Carpool VAC” junto a Rosinelli y Jaime Proox.

En la dinámica del espacio, los invitados van manifestándose con tarjetas de emojis sobre los distintos personajes y celebridades que le van mencionando. En medio de eso, le mencionaron a De Moras, sobre quien recientemente recalcó que la considera una “mala copia de Tonka”.

Ahora, La Fiera partió diciendo: “No, no somos amigos, estay loco…. Y no lo vamos a ser”.

Eso para después cuestionar que “hace Instagram Live… ¿Por qué odian la farándula si después cuando hay una revista de papel couché son las primera felices en sacar portada?”.

“La rechazo. No me gusta ella nada”, continuó Pamela, sacando la carta del emoji vomitando. “¿Sabes cómo le decían en Chilevisión? ‘La Bella sin Alma’, con eso te digo todo”.

Entonces, Rosinelli le consultó “¿de verdad que era la mala copia de Tonka?”, ante lo que Pamela le recalcó: “ES, pue’, hijo. Tonka hay una sola”.

Y a eso Pamela añadió que la ex animadora del Festival de Viña del Mar “es muy rara. No tiene muy buena onda con nadie. Yo las veces que trabajé con ella no lo pasé bien. Ella no tiene una cosa de tener buena onda o que tu puedes llegar fácilmente. Es la gente que te pregunta ‘¿cómo estás?’ por preguntarte no más, pero no le interesa la gente que trabaja a su alrededor”.

Ante la consulta sobre si eso es una fachada para la televisión, Pamela fue categórica sobre De Moras: “No es lo que muestra. Lo que vio la gente este tiempo y la forma en que todos sabemos cómo es, por eso yo creo que no al quieren mucho”.