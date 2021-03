"Esta es más ordinaria que yo": Pamela Díaz no pierde oportunidad y nuevamente barre con Carolina de Moras

Pamela Díaz no pierde la oportunidad cuando se trata de criticar o cuestionar la imagen de Carolina de Moras, y en medio de "Me Late Prime" aprovechó una nueva chance para tratarla de nada menos que "ordinaria".

La reacción de La Fiera vino después de la revelación que hizo De Moras sobre sus razones para dejar la televisión a través de una entrevista con la revista Velvet.

"Mi cuerpo me alegó… No me sentía tranquila ni cómoda con el lenguaje, con la confrontación", comentó expuso la ex animadora del Festival de Viña del Mar.

Y añadió: "Yo no quería que los 40 me pillaran. Yo decía: quiero llegar con un buen estado físico, súper consciente, sana, ágil. Y en ese sentido, hice la pega, porque el deporte no solo me fascina, sino que para mí es un estilo de vida".

Alejada de las cámaras, la también modelo ahora dedica su tiempo al emprendimiento de bienestar y autoridad que bautizó como MOOM y que promueve en Instagram.

Todo iba viento en popa en el "Me Late Prime", en su edición del lunes, mientras Pamela comentaba los sucesos del espectáculo y la televisión junto a Andrés Caniulef, Sergio Rojas y el animador Daniel Fuenzalida, particularmente hablaban del buen estado de salud que lucen Lucila Vit y Nicole Moreno.

Repentinamente, Díaz interrumpió la conversación para leer el titular sobre el alejamiento de Carolina de la televisión. Mientras que los periodistas se rieron ante la intervención de la ex de Manuel Neira, Fuenzalida no le dio mayor importancia.

Pero entonces Pamela se lanzó con todo: "Esta es más ordinaria que yo y se viene a hacer la linda aquí. Me carga la gente así".

"Aparte que ella no dejó la televisión. ¿Por qué la gente dice eso? A mí, el primer día que me echaron de Chilevisión, ¿Qué hice yo? ‘Hola People, para que no se enteren por otra persona, les digo que me echaron”, remató la panelista.

Pero la crítica de Díaz contra De Moras no tuvo mucha relevancia y como si no hubiese ocurrido el programa continuó con su pauta.