"Es una ruleta rusa": Carolina de Moras explica por qué aún no se ha querido vacunar

Carolina de Moras reveló que, a más de tres meses desde que se inició el plan de vacunación en Chile, ella aún no se ha vacunado. Esto, a pesar de ser un paciente de riesgo, ya que sólo cuenta con un pulmón para ventilar. Las razones las explicó durante su programa de Instagram Velvet al Desayuno.

Mientras discutía con Julia Vial la efectividad del pase de movilidad como fórmula para motivar a la gente a que se vacune, resaltando que a muchas personas los jefes no los dejan ir a vacunarse durante la semana, De Moras confesó que "me parece insólito que los fines de semana uno no pueda ir a vacunarse. Pero ojalá se solucioné rápido. Yo todavía no me vacuno".

Entonces, la ex animadora del Festival de Viña del Mar admitió que "quise esperar un poco el desarrollo de la vacuna, cómo iba funcionando, que tan efectiva era, entonces he estado ahí como tanteando. Pero a partir de esto como que me siento un poquito más obligada. Porque siento que esto es el puntapié inicial para dar ciertas libertades, sin obligar a los que no se quieren vacunar o estaban esperando como yo".

Si bien Julia Vial reaccionó con humor ante las especulaciones conspiranoicas sobre los efectos secundarios de las inoculaciones, asegurando que "todavía no me sale mi tercera pechuga"; De Moras se lanzó a explicar las razones por las que ha decidido no vacunarse hasta ahora.

"Al final, ¿sabes lo que pasa? Es una ruleta rusa, porque claramente hay gente que no está vacunada y debería vacunarse, yo creo que va a ser obligación para poder moverse", comentó Carola.

"Pero claro, es una ruleta rusa, hay unos que les funciona y otros que no. Un doctor mío con dos vacunas se enfermó y se enfermó peor, pero podría haber sido peor si es que no hubiese tenido las vacunas… No sé, no sabe".

"Yo que soy más aprensiva con mi salud, sobre todo porque tengo un pulmón, entonces trato de cuidarme mucho más", añadió la ex figura televisiva.

De Moras admitió que "me daba nervio, porque también me podía dar, más leve por supuesto… Pero bueno, cada uno tiene sus aprensiones y la idea es ir resolviéndolas con mucha información y no dejarse llevar tanto por las tendencias".