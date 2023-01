Chile sale al mundo y no necesariamente en las alas del festival. Porque más allá de la fama del certamen viñamarino, las miradas del mundo del entretenimiento se han volcado hacia los actores con raíces chilenas que cada vez ganan un mayor espacio entre sus filas y producciones, tanto cinematográficas como televisivas.

Y hay de todo, en todos los géneros y con los mas variados registros. Desde los que han aparecido en producciones tan conocidas como Game of Thrones, a los que empezaron como dobles y emergieron como reconocidas figuras de acción.

La lista de chilenos que están haciendo historia en Hollywood es amplia, pero aquí procedemos a rescatar los rostros que están brillando en un momento en que las industrias los tienen muy activos y en personajes relevantes de sus historias. Pero aquí rescatamos los primordiales.

¿Cuáles son los 5 actores chilenos que la rompen en Hollywood?

Pedro Pascal

Es el actor del momento, no necesita mayores presentaciones. Sus credenciales hablan por sí solas sobre todo después del auspicioso debut que tuvo la alabada adaptación del videojuego The Last of Us (2023), de HBO.

Y es que se trata de su segunda colaboración con la cadena televisiva, ya que previamente hizo a Oberyn Martell en Game of Thrones (2014) y de ahí en adelante fue puro crecimiento. Protagonizó Narcos (2015-2017) para Netflix; compartió con Matt Damon en The Big Wall (2016), con Denzel Washington en The Equalizer 2 (2018) y con Colin Firth en Kingsman: The Golden Circle (2017).

Para 2020 se convirtió en el villano de Wonder Woman 1984, mientas que posteriormente se lució junto a Nicolas Cage en The Unbearable Weight of Massive Talent (2022).

Pero sin duda el papel que mayor popularidad le ha entregado es el de Din Djarin en The Mandalorian, serie de la que estrenará su tercera temporada en marzo próximo por Disney+, cuando aún siga en pantalla con los últimos capítulos de The Last of Us.

Cote de Pablos

La actriz nació en Santiago de Chile en 1979 y se mudó a los 10 años a Estados Unidos, donde se cultivó como actriz.

Uno de sus hitos más relevantes en la industria de la televisión norteamericana fue su participación en NCIS, donde tuvo un recorrido con su personaje de Ziva David entre 2005 y 2020.

Si bien los fans esperaban que De Pablos retornara a su personaje, la actriz comentó que "Desgraciadamente, debido a los momentos políticos y a la falta de buenos guiones, decidí no volver [NCIS]. Mira, me encanta ese personaje. Trabajé en Ziva durante ocho años y sentí que ese personaje no estaba siendo tratado con el respeto que merecía. Querían enviarla de vuelta a Israel y hacerla una mujer infeliz, infeliz... y no me pareció justo".

De Pablos también tuvo apariciones en Los 33: una historia de esperanza (2015), la historia de los mineros atrapados en la mina San José en pleno Desierto de Atacama y donde compartió con Antonio Banderas. Además, figuró en la miniserie The Dovekeepers (2015).

Oona Chaplin

La actriz con ascendencia nacional y sangre mapuche nació en Madrid como Oona Castilla Chaplin, es hija de la actriz Geraldine Chaplin, nieta de Charles Chaplin y Oona O'Neill, además de bisnieta del dramaturgo Eugene O'Neill. Su padre, Patricio Castilla, es un reconocido director de fotografía chileno con activa presencia en la política en Chile y Cuba. Los vestigios indígenas en la herencia genética de Oona vienen de su abuela paterna, Hilda, quien es de origen mapuche.

El proyecto más grande de Oona es su inminente aparición en la saga Avatar, de James Cameron. En un principio su personaje iba a debutar en El Camino del Agua, que está ahora en la cartelera de los cines del mundo; pero la actriz vio postergada la presentación. Pero está confirmado que llegará en Avatar 3, película que tentativamente llevará por título The Seed Bearer.

Sólo se sabe que su rol llevará el nombre de Varang y aún está por verse si pertenecerá a alguno de los clanes Na'Vi que ya se conocen, como los Omaticaya o los Metkayina, o será de alguno de los nativos de Pandora que aún están por verse.

Oona Chaplin no es ajena a las producciones populares, anteriormente estuvo en Game of Thrones (2012–2013), Sherlock (2012), Black Mirror (2014), Taboo (2017) y The Comey Rule (2020).

Fernanda Urrejola

Perdió un papel en Matrix Resurrection, pero la actriz no se rinde porque tiene créditos tan importantes como su aparición en una de las últimas películas de Clint Eastwood, Cry Macho, y ahora tuvo su aparición en la renovada versión de Gossip Girl, donde interpretó a Dolores de la Cruz, la madre de una de las protagonistas, Luna (Zión Moreno).

"Mi papel es un bolo (participa en un capítulo) y ellos me llamaron directamente, así que fue un honor”, comentó Urrejola recientemente a LUN.

Según contó, "lo hice feliz y grabamos en Nueva York con un equipo increíble". Mientras que su personaje "es muy mala madre, muy narcisa, una diva mexicana del cine".

Entre sus próximos proyectos están You Can't Run Forever, donde compartirá roles con J.K. Simmons; y The Black Demon, para ponerse al servicio del director Adrian Grunberg, responsable de Rambo: Last Blood y Get The Gringo, con Mel Gibson.

Santiago Cabrera

El actor chileno de 44 años tiene lo suyo. Uno de los papeles en que más ha brillado es el de Isaac Mendez, de la serie Heroes (2006-2009). Pero también trabajó con la BBC como Lancelot en la serie Merlin (2008–2011) y Aramis en The Musketeers (2014–2016).

Cabrera apareció en dos capítulos de Dexter (2012) como Sal Price, protagonizó Salvation (2017–2018) al encarnar a Darius Tanz. Sus proyectos más recientes fueron Star Trek: Picard (2020), donde fue Capitán Cristóbal Cris Ríos, y The Flight Attendant (2022), donde fue Marco.

El hombre también tiene lo suyo en el cine, porque en 2008 se puso al servicio de Steven Soderbergh para hacer a Camilo Cienfuegos en Che; tuvo una aparición en Transformers: The Last Knight (2017) y en 2019 estuvo en la película de Pablo Larraín con Mariana DiGirólamo, Ema.

Marko Zaror

Ídolo de las artes marciales chilenas. El hombre trabajó como el doble de Dwayne The Rock Johnson, tras protagonizar sus propias películas chilenas de la mano de Ernesto Díaz Espinoza, como Kiltro (2006), Mirageman (2007), Mandrill (2009) y Redentor (2014).

Zaror emprendió vuelo de manera internacional principalmente cuando se puso al servicio de Robert Rodríguez para Machete Kills (2013); también tuvo una aparición en la serie de Marvel y Netflix, The Defenders (2017); Para luego volver a trabajar con Rodríguez en Alita: Battle Angel (2019).

Con Díaz Espinoza ahora está presentando El Vuelo del Cóndor en Europa, pero sin duda uno de sus proyectos más grandes y esperados es John Wick: Chapter 4, a estrenarse en marzo próximo.