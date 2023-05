Roger Waters, la leyenda de la música y voz detrás de la exitosa banda Pink Floyd, regresa a Chile, a casi cinco años desde su última visita, con su nueva gira "This is not a Drill", con la cual visitará distintos puntos de Latinoamérica, arribando a Chile en noviembre próximo.

Debido al éxito de ventas de su primera fecha, el artista agendó una segunda visita en territorio nacional, cuyas entradas saldrán a la venta este viernes.

¿Cuándo y a qué hora es la venta de entradas de Roger Waters?

La venta general comienza este viernes 12 de mayo a las 14:00 a través de sistemas Ticketmaster. El primer concierto se realizará el 25 de noviembre, cuyas entradas ya se encuentran agotadas, mientras que el segundo concierto se realizará un día después, es decir, el 26 de noviembre, ambas en el Estadio Monumental.

INGRESA AQUÍ O PRESIONA EN LA IMAGEN QUE APARECE A CONTINUACIÓN