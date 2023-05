El artista británico Roger Waters se presentará en el Estadio Monumental este año el 25 de noviembre. El co-creador de Pink Floyd se presentará en Chile en el marco de su gira “This is Not a Drill”.

Debido al éxito en la venta de sus entradas el británico confirmó una segunda fecha para concierto en nuestro país.

Segunda fecha y venta de entradas

Debido al éxito de venta de entradas general para el concierto de Roger Waters rápidamente DG Medios confirmó que una segunda fecha se agendó para el cantante británico en nuestro país.

La segunda fecha queda fijada para un día después del primer show, específicamente el 26 de noviembre de este año, la preventa de entradas del 20% para Clientes Entel y Banco Scotia se encuentra disponible a partir de este momento y puedes adquirir tus tickets mediante Ticketmaster haciendo click AQUÍ.

En cuanto a la venta de entradas general, DG Medios informó que está se realizará automáticamente después de que se acaben los tickets disponibles de la preventa.

¿Cuál es el precio de las entradas?

El precio de las entradas para el concierto de Roger Waters para preventa y venta general es el siguiente:

Preventa 20% de descuento Entel y Banco Scotia

Diamante: $313.625 pesos.

$313.625 pesos. Diamante Lateral: $275.025 pesos.

$275.025 pesos. Vip Top: $255.725 pesos.

$255.725 pesos. Rapa Nui: $236.425 pesos.

$236.425 pesos. Vip Top Lateral: $178.525 pesos.

$178.525 pesos. Vip Platinum: $159.225 pesos.

$159.225 pesos. Vip Platinum Lateral: $149.575 pesos.

$149.575 pesos. Océano: $144.750 pesos.

$144.750 pesos. Golden: $135.100 pesos

$135.100 pesos Silver: $120.625 pesos.

$120.625 pesos. Cordillera: $86.850 pesos.

$86.850 pesos. Cancha General: $57.900 pesos.

$57.900 pesos. Magallanes Central: $48.250 pesos.

$48.250 pesos. Magallanes: $43.425 pesos.

$43.425 pesos. Movilidad Reducida: $43.425 pesos.

$43.425 pesos. Acompañante M.R: $52.425 pesos.

Venta general