La productora DG Medios confirmó la visita del músico y cofundador de Pink Floyd, Roger Waters que regresa a nuestro país para realizar su gira de despedida “This Is Not A Drill” que promete ser una experiencia extravagante del rock and roll dónde los fanáticos del británico podrán disfrutar de las clásicas canciones cómo “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish you were here” y “Is This the life we really want?”.

Waters no visita Chile desde el año 2018, en esa ocasión presentaba su gira “Us + Them” en el Estadio Nacional, espectáculo dónde hizo un repaso por los cuatro discos de Pink Floyd e interpretó la canción “El derecho de vivir en paz” del cantautor chileno Víctor Jara.

¿Dónde será el mega concierto de Roger Waters en Chile?

El concierto está programado par el 25 de noviembre en el Estadio Monumental, ubicado en Marathon #5300 en la comuna de Macul, el metro más cercano al estadio es la estación Pedrero de la línea 5.

¿Cuándo es la venta de entradas para el concierto de Roger Waters?

La preventa de entradas para los clientes Entel, Scotia y los afiliados a la Caja de Compensación Los Héroes inició este martes 9 de mayo, mientras que la venta para el público en general comenzará el jueves 11 de mayo a las 11:00 horas a través de Ticketmaster.

¿Qué valor tienen las entradas para ver a Roger Waters?

El valor de las entradas para ver al músico británico están sin los descuentos de los clientes anteriormente mencionados son las siguientes: