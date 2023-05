El próximo 25 de noviembre de 2023 llegará a nuestro país Roger Waters, el ex integrante de la reconocida banda de rock británica Pink Floyd se presentará en el estadio Monumental en el marco de su gira de despedida “This Is Not A Drill”.

Los fanáticos de Roger podrán disfrutar de los más grandes éxitos de la banda británica, en esta oportunidad el músico estará acompañado por Jonathan Wilson, guitarra y voz; Dave Kilminster también guitarra y voz, Jon Carin teclados, guitarra y voz; Gus Seyffert, bajo y voz; Robert Walter, teclados; Joey Waronker, batería; Shanay Johnson, voz; Amanda Belair, voz y Seamus Blake saxofón. Todos ellos acompañarán al artista de 79 años durante sus presentaciones en Argentina y Uruguay.

¿Quiénes pueden comprar la preventa para Roger Waters?

Podrán adquirir las entradas durante la preventa los clientes de Entel, aquellos que paguen con Tarjetas Scotia o los afiliados/a la Caja Los Héroes obtendrán un 20% de descuento en sus entradas.

La preventa inició este martes 9 de mayo a las 11:00 horas y se extenderá por 48 horas o hasta agotar stock, mientras que la venta general comenzará el jueves 11 de mayo a las 11:00 horas, a través de Ticketmaster.

¿Cuándo fue la última visita de Roger Waters en Chile?

El músico britanico se presentará por quinta vez en Chile, el último concierto que realizó fue en el 2018 en el Estadio Nacional en esa ocasión programó una fecha por su gira “Us + Them”. Realizó un recorrido por su disco “Is This the Life We Really Want?” además de un repaso por los cuatro discos de Pink Floyd sumándole un homenaje a chileno Victor Jara interpretando junto a su banda “El derecho de vivir en paz”.