Una gran noticia para los fanáticos de Pink Floyd, puesto que Roger Waters, vendrá a nuestro país para brindar un especial concierto a sus seguidores, en el marco de su gira “This Is Not a Drill” que significa “esto no es un simulacro”. Así mismo, el músico no solo se ha dedicado a su arte, si no que es una mente crítica contra los poderes corruptos y las injusticias. Por ese mismo lado, recordamos la incómoda reunión que tuvo con el ex presidente Sebastián Piñera en su visita a La Moneda.

La recordada e incómoda visita de Roger Waters con Sebastián Piñera

Durante una entrevista con Radio Futuro, el músico hizo memoria: «Jon Benjamin, el embajador británico en Chile que vi muchas veces en el país, me presentó a Piñera y fui al Palacio (La Moneda) y escuché a este tipo mintiendo por una hora, algo interesante».

"Hice el tour, fui a la sala, fui al lugar donde dispararon y estaban los hoyos de las balas y llegué donde finalmente se suicidó Allende y me dijeron ‘aquí fue donde se suicidó'", agregó Waters.

Durante su visita, Roger Waters envió una carta abierta donde se refirió a su encuentro con Piñera en 2012.

«Cuando dejé el Palacio lo hice en estado de shock, aunque no dije nada a la prensa reunida afuera. ¿Estoy siendo muy duro con el señor Presidente? Espero que no. ¿Será que todos los políticos son tan descuidados con la verdad?», indicó entonces.

«Todos los niños y jóvenes entre 5 y 18 años tienen opciones. Hay educación privada para aquellos que pueden costearla, y la educación estatal es gratis. (…) le pregunté: ‘pero, ¿qué ocurre si los padres de cierta área quieren enviar a sus hijos a una escuela porque piensan que esta es mejor que las otras?’ Respuesta: ‘Lo llevan a ésta’. ¿Y qué pasa si no hay suficiente espacio en ella? Respuesta: ‘entonces construimos más de esas escuelas. ¿Y qué ocurre con esas escuelas que se van quedando vacías? Respuesta: ‘Las cerramos’. Mmmmmm», remató el músico.

¿Cuándo se presenta Roger Waters en Chile?

El intérprete se presenta el sábado 25 de noviembre en el Estadio Monumental.

