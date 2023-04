Los actores Paul Rudd y Jeremy Renner, han mantenido una amistad mucho antes de que de que los dos participaran en el Universo Cinemático de Marvel. Ant-Man y Hawkeye, respectivamente. Por ese mismo lado, sabemos que en la amistad siempre existen bromas, y así es como lo confirmó Renner quien indicó que Rudd, le envió un divertido mensaje. Descubre que le dijo a continuación.

¿Qué le dijo Paul Rudd a Jeremy Renner en su divertido mensaje?

Según se reveló en el último episodio de Jimmy Kimmel Live, Jeremy señaló que Rudd realizó un vídeo falso como si fuese protagonista de un Cameo. Para quienes no sepan de qué se trata, es un programa en el que algunas celebridades se ofrecen a enviar mensajes personalizados a cambio de un pequeño ingreso monetario. El actor tras Ant-Man le mandó su propia versión al bueno de Renner.

“Oye, Jerry, escuché que te golpeaste un poco. ¿Aparentemente tuviste una pelea con un quitanieves? De todas formas, solo quería mandarte este vídeo”, comienza Rudd en el vídeo. “Viene desde el corazón: espero que te encuentres mejor. Parece que lo estás. Eres un tipo bastante duro”.

Y continúa: “Quizá algún día pueda conocerte, ¿no sería genial? Mientras tanto, cuídate y tómatelo con calma por un tiempo. Y la próxima vez deja que la nieve se derrita. ¡Siéntete mejor, Jerry!”.

La reacción de Jeremy Renner no se hizo esperar: “Vino un par de veces al hospital y siempre me completaba el día porque es uno de los tíos más divertidos que conozco. Poco después me manda este mensaje. ¿Alguien conoce Cameo? Donde te pagan dinero para que alguna estrella del cine te diga ‘hey, feliz cumpleaños’. Pues él hizo un Cameo fake. No lo pedí. Él lo hizo como si yo le hubiera pagado por hacer un Cameo”. La amistad se fortaleció todavía más desde entonces.