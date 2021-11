Revelan que Paul Rudd le recomendó a Steve Carell no audicionar para The Office

The Office es una de las comedias más exitosas de la última década, estaba centrada en la compañía papelera ficticia Dunder Mifflin y fue protagonizada por Steve Carell durante siete de las nueve temporadas de la serie. Sin embargo, el recordado Michael Scott casi no fue caracterizado por el legendario actor de The Daily Show.

Según revela el nuevo libro Welcome To Dunder Mifflin: The Ultimate Oral History Of The Office, escrito por la estrella del programa Briam Baumgartner (Kevin Malone) junto con el productor ejecutivo Ben Silverman, Paul Rudd le recomendó a Carrell no participar en la versión americana de The Office.

Steve Carell interpreta a Michael Scott, el manager de Dunder Mifflin, quien es el centro de todas las situaciones cómicas de la ficción durante las primeras 7 temporadas de la serie. El intérprete retomó el rol para el capítulo final de la comedia. El recordado jefe está basado en la versión británica de Ricky Gervais.

"Uf, no lo hagas", dijo Rudd, según el libro. “Mala, mala decisión. Osea, nunca va a ser tan bueno [como la versión británica] ".

Afortunadamente, Carrell no escuchó la opinión del actor de Marvel y audicionó para el papel, llevándoselo finalmente. La versión americana de The Office estuvo 9 temporadas al aire, finalizando sus transmisiones el 2013, mientras que la versión británica alcanzó a estar solamente dos temporadas al aire entre 2001 y 2003.

¿Dónde ver en streaming The Office?

La serie protagonziada por Rainn Wilson, Steve Carell y John Krasinski está disponible con todas sus temporadas en el catalogo de HBO Max