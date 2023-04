El primer domingo del año nos enteramos que Jeremy Renner sufrió un terrible accidente con una máquina quitanieves en su casa en Estados Unidos, luego de semanas internado y de varias cirugías el actor sobrevivió y compartió avances de su recuperación a sus seguidores en redes sociales.

Han pasado cuatro meses desde el accidente que dejó al actor con ocho costillas rotas en 14 lugares, una cuenca ocular rota, una rodilla rota, un pulmón colapsado y su hígado perforado por una costilla, y Renner da su primera entrevista oficial en dónde detalló un poco más sobre este suceso que marcó su vida.

Con carta de despedida incluida

El actor se sentó con la periodista Diane Sawyer en el especial “Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph (Jeremy Renner, la entrevista de Diane Sawyer: una historia de terror, supervivencia y triunfo)” y entregó detalles de su accidente en su primera entrevista desde el día de Año Nuevo.

Según lo visto en la entrevista pudimos conocer que Renner salvó a su sobrino, Alex. Por lo explicado por el actor ambos se encontraban remolcando un vehículo en la nieve, usando el quitanieves cuando este comenzó a deslizarse sobre el hielo, es aquí dónde Renner preocupado por la integridad de su sobrino sacó el pie y cayó de la cabina al suelo.

Es en estos momentos en donde se da el accidente y es que el actor que da vida a Hawkeye en Marvel se olvidó de poner el freno de mano y fue arrastrado debajo del arado que pesa más de 6.300 kilos.

“No debes estar fuera del vehículo mientras los operas, sabes a lo que me refiero”, relató. “Es como conducir un automóvil con un pie fuera del automóvil”.

Con todo esto sucedido y a meses del accidente el actor detalló que no se arrepiente y que lo haría de nuevo si tuviera que salvar a su sobrino.

En unas primeras horas del terror, el actor fue llevado en avión a un hospital en Reno, Nevada dónde estuvo internado por varios días mientras se recuperaba, los doctores detallaron que el hecho de que Renner se mantuviera en forma lo ayudó a sobrevivir al accidente y también contribuyó en su proceso de recuperación.

En la entrevista Renner reconoció que la noche anterior a la entrevista no pudo dormir ya que el accidente aún lo atormenta, asimismo detalló a Diane Sawyer que cuando estaba en el hospital escribió una nota para su familia, como forma de despedida en caso de que fuera más grave.

“Escribo notas en mi teléfono… últimas palabras para mi familia. No me dejen vivir de tubos en una máquina, si mi existencia va a ser de medicamentos y analgésicos, déjenme ir ahora“, detalló.

Asimismo el actor aseguró en la entrevista que cada vez que se mira al espejo “veo a un hombre con suerte”.