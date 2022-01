La madre del bailarín Iván Cabrera, Raquel Salinas, reaccionó a las declaraciones de Antonella Mareco, la ex pareja de su hijo, quien lo denunció públicamente por supuestos abusos durante su relación. La jornada del pasado sábado, la joven a través de las redes sociales admitió que no eran ciertas sus declaraciones.

Tras esto, la progenitora del ex integrante de El Discípulo del Chef utilizó su cuenta de Instagram para referirse a los sucedido. En sus historias, Salinas compartió una imagen en donde escribió: "Al fin justicia".

Recordemos que cuando Antonella realizó la denuncia en una entrevista con Cecilia Gutiérrez, Raquel compartió un mensaje en defensa de su hijo, escribiendo: "En estos momentos de infamia, de despecho absoluto y maldad sin límites, espero que lo que dice este post: bendecir, bendecir y bendecir a todos quienes nos apoyan en momentos tan difíciles".

¿Qué dijo Antonella?

En su cuenta de Instagram, la ex pareja de Iván Cabrera compartió un video señalando: "Quería ofrecerles disculpas públicas a mi ex pareja Manuel Iván Cabrera Salinas. El día que yo di mi entrevista con la periodista Cecilia Gutiérrez no me encontraba bien psicológicamente, estaba muy vulnerable, asumo mi responsabilidad, de mis dichos, de mis actos y de todo lo que dije".

Asimismo, agregó: "Quería grabar este video para ofrecerle disculpas públicas a Manuel Iván Cabrera Salinas, mi ex pareja, por todo el daño que le he ocasionado a él, principalmente a su familia y por sobre todo a sus hijos. Quiero ofrecer disculpas públicas a sus hijos por dañar la honra de su padre".

Revisa sus declaraciones a continuación.