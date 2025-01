Reilly Opelka, quien estuvo fuera del circuito profesional durante más de dos años debido a varios problemas de salud, acaba de dar un golpe de efecto en el ATP de Brisbane, donde derrotó a Novak Djokovic en cuartos de final por 7-6(6) y 6-3.

Este triunfo deja una huella en el mundo del tenis, considerando que el estadounidense se encuentra actualmente en el puesto 293 del ranking ATP. Su victoria no solo sorprendió por el rival al que derrotó, sino por la historia de superación que hay detrás de su regreso al tenis.

Reilly Opelka: Un regreso impresionante tras años de dolor

Reilly Opelka, de 27 años, es conocido por su imponente estatura de 2,11 metros y su estilo de juego agresivo, con un saque potente y una habilidad destacada en la red.

A pesar de ser considerado uno de los tenistas más prometedores de su generación, su carrera se vio seriamente afectada por varios contratiempos físicos.

Reilly Opelka durante el Set de Verano de Melbourne en 2022 (Getty Images).

Un dolor en la cadera lo obligó a someterse a una cirugía en 2022, tras lo cual los médicos descubrieron un tumor. Aunque la operación fue exitosa, Opelka pasó por un periodo de recuperación difícil y doloroso, con la movilidad de su pierna severamente limitada.

“Literalmente no podía caminar cuando me levantaba”, confesó en una entrevista. Afortunadamente, la cirugía le permitió superar el dolor, pero sus problemas no terminaron allí.

“No podía dormir”

El calvario de Opelka no terminó con la operación de cadera. Unas semanas después, sufrió una lesión en la muñeca que requirió una nueva cirugía.

Esta vez, la intervención fue desafortunada: el cirujano cometió un error, lo que llevó a una infección grave y a más dolor.

Reilly Opelka durante las semifinales del Delray Beach Open by Vitacost.com en 2022 (Getty Images).

“No podía dormir, tenía dolor en el brazo y en la mano, necesitaba una segunda cirugía”, relató. Esta secuela retrasó aún más su regreso al tenis, dejándolo fuera de las canchas durante casi dos años.

Durante este tiempo, el fantasma del retiro acechó constantemente a Opelka. “Pensé en retirarme varias veces. Estaba listo para dejarlo. Soy muy consciente de lo que viví”, confesó el tenista.

Sin embargo, su deseo de volver al tenis nunca desapareció por completo.

La victoria ante Djokovic

Después de una larga rehabilitación, Opelka finalmente regresó al circuito en 2024. Su esperado retorno culminó con una histórica victoria sobre Novak Djokovic en Brisbane, un resultado que quedará marcado como el más importante de su carrera.

Reilly Opelka vence a Novak Djokovic en los cuartos de final del ATP de Brisbane (Getty Images).

El partido, que terminó con un 7-6, 6-3 a favor de Opelka, fue una muestra de su calidad y determinación, aunque su ranking ATP actual, cerca del puesto 300, no refleje el nivel de su talento. En semis jugará ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard.

Este triunfo no solo representa un hito en la carrera de Opelka, sino también un testimonio de su resiliencia. Con una mezcla de fuerza mental y una capacidad física mejorada, Opelka se ha convertido en un ejemplo de superación en el deporte.

Novak Djokovic saluda a Reilly Opelka, quien lo venció en los cuartos de final del ATP de Brisbane (Getty Images).

El futuro de Reilly Opelka

Ahora, el desafío de Opelka será mantenerse en forma y recuperar el nivel que lo llevó a estar entre los mejores del mundo en 2022, cuando alcanzó el puesto 17 del ranking ATP.

A pesar de los obstáculos, su determinación parece más fuerte que nunca. Con un juego que se caracteriza por su saque demoledor y su capacidad de dominar en los puntos cortos, Opelka sigue siendo una amenaza para cualquier tenista en el circuito.

Su victoria en Brisbane puede ser el inicio de una nueva etapa en su carrera, pero lo que está claro es que Reilly Opelka tiene el potencial de volver a las alturas del tenis mundial.

