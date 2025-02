Polémico es poco. Lo que pasó en el juego cuatro del partido de Chile ante Bélgica por la Copa Davis es digno de escándalo mundial. Los dirigidos por Nicolás Massú fueron sancionados, cuando deberían haber sido otros los perjudicados.

El jugador belga, Zizou Bergs, celebraba un importante punto ante Cristian Garín. Era el 6-5 a favor de los europeos, por lo que la celebración fue con gran ímpetu.

Lo malo es que en el camino hacia su silla, para disputar el juego doce del tercer set, el belga impactó a Cristian Garín con el hombro derecho, dejándolo por el suelo y con una clara contusión en la cara.

Palabras de Nicolás Massú ante la polémica por Copa Davis

Fue Nicolás Massú el que salió a sacar la cara por Chile y a hablar sobre lo ocurrido en la cancha de Hasselt. El Vampiro estaba claramente enojado y ofuscado por la situación.

“El médico neutral no quiso ni siquiera verlo. No me lo explico. Faltaba un game o el tie break y el partido terminaba… ¿Y si hubiese sido en otro momento también pasa lo mismo?”; se preguntó retóricamente Massú.

“Lo encuentro injusto, vamos a ver qué hacer. Tendrían que tratar a todos los países por igual”, enfatizó el capitán de Chile en Copa Davis, asegurando que hubo falta de equidad de parte de la parte médica.

“Nosotros somos sudamericanos, vivimos mucho más la Copa Davis. Entonces, nos deberían tratar igual que a todos”, cerró el Vampiro, quien verificará cuál es el conducto regular que debe seguir Chile en esta circunstancia.