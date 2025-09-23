Más de 170 semanas: La desconocida conexión entre Alexander Zverev y Marcelo Ríos

Alexander Zverev se transformó en la gran decepción de la Laver Cup. En el torneo de este 2025 el alemán tuvo todo para consagrarse ante Taylor Fritz, pero en el último suspiro dejó escapar el partido.

El estadounidense apretó el acelerador en el momento justo y finalmente se quedó con el partido por por 6-3 y 7-6 (4). Lo que significó el triunfo además del “Team World” en está edición en San Francisco.

Pero lo que desató comentarios fue la actitud del tenista alemán. Es que Zverev se agrandó antes de tiempo y casi se sintió como ganador del encuentro. Sin embargo, sobre el final sumó una nueva derrota y ahora el historia ante Fritz es de 9 derrotas.

“Debes presionarlo, debes trabajar el punto. Al principio, dos o tres tiros, y luego a por todas”, expresó Carlos Alcaraz para intentar motivarlo. Pero de poco y nada sirvió ya que ni lo consideró el alemán.

Por lo mismo su nivel desató dudas ya que arrastra varios meses en bajada. Inclusive esto se refleja en que acumula 24 títulos ero ninguno es un Grand Spam, lo que asoma como el trofeo necesario para dar el salto definitivo en su carrera.

¿Qué tienen en común Alexander Zverev y Marcelo Ríos?

Pero el clamor popular, escaló y llegó hacia uno de los especialistas del tenis en la plataforma de X. Así fue como MisterOnly.Tennis reveló una particular conexión que tienen Alexander Zverev y nada menos que Marcelo Ríos.

Es que tanto el alemán y el “Chino” son los tenistas con más semanas siendo Top 3 pero que aún no logran alcanzar un Grand Slam. En el caso de Alexander Zverev, acumula 129 semanas: 43 como segundo y 86 en el tercer lugar del ranking ATP.

Por su parte, Marcelo Ríos tiene 46 semanas entre los mejores pero sin conquistar uno de los grandes torneos del circuito. El “Chino” alcanzó a estar 6 semanas como numero uno, 27 como segundo y 13 en el tercer lugar.

Lo que a su vez supera a jugadores destacados como Tommy Haas, David Nalbandian y David Ferrer entre otros. Lo que engrandece la carrera del tenista nacional a pesar de los años.