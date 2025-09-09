Lo tenía todo para cerrar el año en lo más alto, incluyendo un título en Indian Wells, una final en Madrid, su primer ingreso al Top 5 y opciones reales de llegar a las ATP Finals.

Pero el cuerpo le pasó la cuenta. Jack Draper, el británico de 23 años número 1 de su país, anunció que su temporada 2025 terminó antes de tiempo por una lesión que lo sacará del circuito hasta 2026.

Un año de ensueño que se cortó en seco para Jack Draper

La primera parte de la temporada fue impecable para Draper. Logró su primer Masters 1000 en Indian Wells, llegó a la final del Masters 1000 de Madrid y logró instalarse en el Top 5 del ranking ATP, consolidándose como una de las sorpresas del año.

El británico incluso alcanzó las semifinales en Queen’s, mostrando un tenis que lo proyectaba como candidato a pelear por lo más alto.

Pero tras esa tremenda racha, el calendario se le vino abajo. En Wimbledon cayó en segunda ronda ante Marin Cilic y en el US Open cayó en misma instancia por walkover.

Resulta que le diagnosticaron una contusión ósea en el húmero izquierdo, que lo dejó sin poder sacar durante semanas.

Y la confirmación llegó hace unas horas por redes sociales.

“Lamentablemente, la lesión en mi brazo es algo que debo descansar y eso significa que me perderé lo que queda de 2025”, confesó.

“Es muy difícil de aceptar porque estaba tomando un impulso increíble este año y jugando a un gran nivel”, agregó.

Con esas palabras dejó claro que no habrá regreso este año, cerrando una temporada que pintaba para histórica.

Fuera de las ATP Finals

Lamentablemente, esta pausa tendrá consecuencias directas para Draper. El británico queda fuera de la pelea por clasificar por primera vez a las ATP Finals.

El lunes aparecía noveno en la “Race to Turin”, a solo un paso de concretar un hito en su carrera, pero la lesión cambió todos los planes.

Lejos de hundirse, el británico dejó también un mensaje de optimismo. “Ya he pasado por esto antes y siempre regreso más fuerte, porque estoy muy motivado a cumplir con mi potencial como jugador”, remarcó.

“Muchas gracias a todos los que me apoyan y me acompañan en este camino. No puedo esperar para volver a la cancha y darlo todo. ¡Nos vemos pronto!”, cerró Draper.

