El Príncipe incluso corrió riesgo de no volver a jugar.

Nicolás Jarry tuvo un año muy irregular, en la cual tuvo grandes hitos, pero también importantes dificultades. Incluso, el Príncipe confesó que pudo dejar el tenis de por vida.

Jirafo tuvo momentos muy destacados, como el derrotar a Carlos Alcaraz en Argentina o el alcanzar la final del Masters 1000 de Roma. Sin embargo, el segundo semestre sufrió siete derrotas consecutivas que fueron golpeando su avance en el ranking ATP.

La dura confesión de Nicolás Jarry

Nicolás Jarry concedió una entrevista al sitio atptour.com, donde hizo un balance de lo que fue la temporada. Si bien hay muchas cosas para destacar, el tenista nacional reconoció que el 2024 fue bastante complejo.

“El año fue una mezcla de emociones. Fue un segundo semestre muy batallado mentalmente, pero también crecí como ningún otro… Yo creo que ha sido el año más difícil de mi vida“, reveló. Esto debido a la neuronitis vestibular que sufrió y que mermó su rendimiento de forma considerable. Incluso, confiesa que la situación fue peor que le doping de 2020.

Jarry perdió la final del Masters de Roma ante Alexander Zverev. Imagen: Getty.

“Me ha sido mucho más duro que el 2020 con la suspensión, aunque ese haya sido mucho más dramático, pero en general este fue más batallado ya desde la primera semana del año: no empezó muy bien con mi hijo con COVID, teniendo que llevarlo a la clínica en Australia. Después perdiendo un partido muy batallado ahí, y luego teniendo que lidiar con cosas del tenis y distintas presiones“, explicó.

A tal punto lo complicó la neuronitis vestibular, que Jarry pudo dejar el deporte que le apasiona. “Yo creo que tranquilamente podría haberme quedado sin jugar tenis por el resto de mi vida, y por eso estuve lidiando con muchas sensaciones”, indicó.

Esta situación que afecta a Jarry, está marcada por crisis de vértigo que afectan su equilibrio. Tras alcanzar el 16° puesto del mundo, el mejor de su carrera, vinieron los problemas.

“Es una lesión muy diferente a todas… cuando uno tiene dolor de hombro, uno tiene dolor de hombro y no puede sacar y no puede competir y no entras a la cancha y listo. En mi caso, yo tenía que tener paciencia y tenía que seguir haciendo mi vida normal, pero de una manera totalmente diferente”, detalló.

A pesar de todas las limitantes que tuvo este año, Jarry cerró la temporada como el 36° del mundo. “Este creo que fue mi segundo mejor año de mi vida como tenista, en cuanto a ranking y prácticamente jugué un solo semestre”, tiró con orgullo. Volverá a jugar en 2025.