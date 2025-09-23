Es tendencia:
Ni el ranking lo salvó: Garin cae ante el 299° del mundo y se despide en primera ronda del Challenger de Buenos Aires

Gago no pudo en su debut en Argentina y quedó eliminado a manos del local Nicolás Kicker.

Por Javiera López Godoy

Cristian Garin
© Getty ImagesCristian Garin

Lo que pintaba como una buena oportunidad para recuperar confianza terminó siendo un baldazo de agua fría. Cristian Garin (124°) cayó este martes en su estreno en el Challenger 75 de Buenos Aires frente al argentino Nicolás Kicker (299°).

El marcador fue claro, con un 6-4 y 6-3 para el local, que dejó al chileno sin opciones desde el inicio del torneo trasandino.

El chileno tuvo diez oportunidades de quiebre, pero solo pudo concretar cuatro, mientras que Kicker fue mucho más efectivo y aprovechó seis de sus diez oportunidades.

Cuesta arriba desde el inicio para Garin

Aunque Garin mostró destellos de agresividad, su servicio lo traicionó. Solo conectó un ace y su porcentaje de puntos ganados con el segundo saque fue de solo 26%, muy por debajo del 67% de Kicker en ese mismo rubro. 

El argentino, en cambio, se sostuvo con un sólido 76% de primeros servicios que marcaron la diferencia.

Ese desequilibrio terminó inclinando la balanza en sets corridos.

Buenos Aires se queda sin chilenos

La eliminación de Garin se suma a la de Matías Soto, que también se despidió en primera ronda. Así, el Challenger bonaerense cerró rápidamente el paso de los representantes nacionales, que no pudieron avanzar más allá del debut.

Tras la caída en Argentina, Garin ya tiene la mira puesta en su próximo desafío y dirá presente en el Challenger 75 de Antofagasta, que se disputará entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre.

