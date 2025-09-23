Alejandro Tabilo está viviendo días dorados. El zurdo chileno no solo celebró un triunfo histórico en el ATP 250 de Chengdú, imponiéndose en una batalla épica ante Lorenzo Musetti, actual N°9 del mundo, sino que además se llevó un cheque que rompe todos sus registros anteriores.

El título en China lo dejó con el premio más alto de su carrera profesional, superando lo conseguido en sus conquistas de Auckland y Mallorca en 2024.

El premio de Tabilo que bate todos sus récords

Con el trofeo del ATP 250 de Chengdú, Tabilo se adueñó de 181.085 dólares, unos 172,4 millones de pesos chilenos.

Se trata del monto más alto que ha recibido desde que es profesional, un premio que incluso supera lo que le pagaron los Grand Slam en los que jugó este 2025.

Alejandro Tabilo en el ATP 250 de Chengdú (Foto: Chengdú Open).

Mallorca y Auckland quedaron atrás

Hasta ahora, el mejor registro del chileno estaba en Mallorca 2024, donde se llevó 141.795 euros, unos 159,8 millones de pesos.

Más atrás queda su primer título, en Auckland 2024, que le dejó 36.300 dólares, cerca de 34,6 millones de pesos.

Chengdú, sin embargo, pulverizó esas cifras y marcó un antes y un después en su carrera.

Un año de dulce y agraz que termina con gloria

La temporada no había sido fácil para Tabilo, con lesiones, pausas y problemas personales lo alejaron del Top 100.

Pero con este título y su salto en el ranking al puesto 72° del mundo, volvió a instalarse entre los mejores del planeta. Y ahora, además de la gloria deportiva, se lleva bajo el brazo el cheque más sabroso de su carrera.

