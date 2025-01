El circuito de tenis mundial acaba de terminar el primer Grand Slam, que se jugó en Australia. Y antes de los próximos grandes desafíos que serán en marzo, cuando se disputen los Masters 1000 en Estados Unidos, habrá en Sudamérica una gira de arcilla.

Un asunto que la directora del torneo que se jugará en nuestro país, Catalina Fillol, abordó en una entrevista con la revista Clay. Ahí aseguró que sería mejor cambiar la superficie del Chile Open a cancha dura, dejando de lado la tradicional arcilla.

“Cuando hablo con los jugadores sobre el torneo, en cuanto les digo que es en arcilla, me cierran la puerta”, manifestó porque no les interesa saltar de cemento a arcilla y volver a cemento.

El mejor ejemplo es el de un italiano. “Intentamos convencer a Matteo Berrettini (33° del mundo, ex top ten). El Chile Open se juega en altura, algo que le encanta: casi todos sus títulos en arcilla los ganó en ciudades de gran altitud. Pero en cuanto les dices arcilla en febrero, te dicen ‘no, gracias’“.

Nico Jarry fue campeón en arcilla del Chile Open el año 2023

Las puertas cerradas a la arcilla en febrero

Catalina Fillo agregó que “si cambiar a canchas duras es lo que se necesita para mejorar el cuadro de jugadores, entonces hagamos el cambio”, un asunto que además conversa con Río de Janeiro, otra ciudad de la gira que se juega en arcilla.

“Río y nosotros somos los que estamos impulsando el cambio. Buenos Aires no está interesada en alejarse de la arcilla. Es un cambio que necesitaría la aprobación del directorio de la ATP”, sostuvo la ejecutiva.

Además dijo que “lo que realmente nos golpea es la actualización de los torneos de cancha dura de febrero a ATP 500. Duele porque, en última instancia, le da a los jugadores una razón más para elegir canchas duras antes que Indian Wells. En Sudamérica, con canchas de arcilla, es mucho más difícil atraer a los jugadores”.

“Vienen de una gira importante en canchas duras en Australia y se preparan para otra importante en Estados Unidos. Las actualizaciones a Dallas y Doha lo hacen aún más difícil para nosotros, especialmente a la hora de atraer a los grandes nombres”, sentenció.

El deseo del Chile Open para el 2026

Catalina Fillol señala que el sueño para el próximo año es tener un top ten. “Ahora que Nicolás Massú es el entrenador de Hubert Hurkacz, nos han pedido que lo traigamos a Hurkacz. Pero él no es un jugador de arcilla, sino que le gustan las canchas duras”, sostuvo.

“Eso no significa que no intentemos traerlo en 2026 para que experimente el país de origen de su entrenador. A muchos jugadores simplemente no les gusta la arcilla. Basta con mirar a los 20 mejores, ¿no?“, finalizó Fillol.