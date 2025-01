Luego de sus respectivas participaciones en el Australian Open, el tenis chileno se enfoca en su siguiente gran objetivo: la llave de la Copa Davis contra Bélgica, a disputarse el 1 y 2 de febrero en Europa. Ahí estará Cristian Garin, apuntado como probable segundo singlista ante la baja de Alejandro Tabilo.

En diálogo con La Tercera, Gago confesó que “estoy bien físicamente y si me toca jugar, quiero dejar la vida compitiendo por Chile. Aún quedan dos semanas, así que voy a hacer una buena preparación, un bloque de entrenamiento para llegar de la mejor forma”.

Además, lamentó la ausencia de Jano, quien se bajó del equipo por una lesión en la espalda. “Se va a extrañar en el equipo, es un jugador que está top 30, que viene de tener un año tremendo. Este equipo es como una familia por un par de semanas”, manifestó Garin.

Y valoró el reencuentro con Nicolás Massú. “Nico siempre tiene la mejor disposición para ayudarme a mí y a todos los jugadores del equipo. En ese momento yo necesitaba ayuda, me dio consejos y quizás se malentendió porque mucha gente pensó que me iba a entrenar, pero no era así”, dijo.

Chile se prepara para las Qualifiers de la Copa Davis | Getty Images

ver también Cristian Garin es eliminado del Australian Open: Taylor Fritz lo aplastó

Cristian Garin: la Copa Davis y el Chile Open

Cristian Garin comentó que su agente pidió una wild card para el Chile Open. “Estábamos viendo que quizás para este año la necesito“, explicó. Aún tiene que definir cómo será su proceso de preparación para el torneo que se jugará entre el 22 de febrero y 2 de marzo en San Carlos de Apoquindo.

Publicidad

Publicidad

“La idea era jugar un par de challengers antes y llegar a preparar el Chile Open, pero con la Copa Davis pueden cambiar un poco las cosas, porque si me toca jugar, será otro desgaste”, concluyó Gago.

En la Copa Davis, el equipo de Chile estará compuesto por Nicolás Jarry (36°), Cristian Garin (150°), Tomás Barrios (152°), Matías Soto (247°) y Diego Fernández (693°). La llave ante Bélgica se disputará el 1 y 2 de febrero, donde los rivales van con Zizou Bergs (60°), Raphael Collignon (120°) y Alexander Blockx (203°) en singles, y Joran Vliegen (34°) y Sander Gille (37°) en dobles.