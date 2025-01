Una verdadera leyenda. Nuevamente, Novak Djokovic se hizo grande y remó desde atrás para darle vuelta el partido a Carlos Alcaraz y eliminarlo en cuartos del final del Australian Open.

Pero no todo fue talento y jugadas para los aplausos en la cita del tenis. Es que la polémica nuevamente estuvo de la mano del serbio, quien finalizando el primer set pidió atención médica tras perder su servicio.

En una movida clásica que ya despertó la molestia de sus detractores, Nole se tomó su tiempo y con un ventaje en su muslo derecho “enfrió” al español y le dio vuelta el partido.

La molestia y burla de Alcaraz

Al ser conocidas las atenciones ed Novak Djokovic cuando está abajo en el marcador, el hecho ofuscó a Carlos Alcaraz, quien en cámara dejó ver un gesto a modo de burla con la cojera del serbio.

Allí, y con cara de pocos amigos, Carlitos no ocultó su molestia, lo que se suma a otras leyendas del tenis que también ironizaron con la lesión de Djokovic. Uno de ellos fue John McEnroe, quien en Channel Nine criticó diciendo que “no es la primera vez que vemos esto. No se dejen engañar”.

Por su parte, el serbio explicó el por qué pidió atención médica y se defendió de las acusaciones. En conferencia de prensa post triunfo, dijo que “si hubiera perdido el segundo set, no sé si habría continuado jugando”.

“En 2021 y en 2023 me pasó ya algo similar y a pesar de todo conseguí jugar mi mejor tenis. Una vez el cuerpo se enfríe, veremos qué tengo. La medicación y el vendaje me ayudaron”, cerró el serbio, que pasó a semis del Australian Open y se medirá ahora ante Alexander Zverev.