La temporada 2025 para el tenis nacional ha estado marcada por el escándalo que se produjo en la serie de Copa Davis entre Bélgica y Chile, con el golpe de Zizou Bergs a Cristian Garin que catapultó la confrontación.

En dicha llave no pudo participar el número 1 del país, Alejandro Tabilo (28° del mundo), quien ha presentado muchos problemas en el arranque de la campaña.

El zurdo, de hecho, no ha podido ganar ningún partido en el año y espera poder acabar con ese maleficio en la arcilla de San Carlos de Apoquindo, porque es el segundo sembrado del Chile Open.

Alejandro Tabilo espera celebrar en el Chile Open

Alejandro Tabilo asistió este domingo a una conferencia de prensa en la antesala al inicio del cuadro principal del ATP de Santiago, para el cual espera rival en segunda ronda, que saldrá del duelo entre el argentino Federico Coria y el chileno Tomás Barrios.

“Algo que siempre me ayuda mucho, sobre todo en la motivación, es estar con mi novia, mi familia y todo mi equipo. Me hacen jugar con mucha energía. Tener al público a favor es un plus. Yo siempre estoy agradecido de ellos, porque llegan a todas partes del mundo. Ojalá empezar a ganar acá y agarrar una buena racha”, dijo el nacido en Toronto.

El cuadro principal del Chile Open.

“Pensamos más en ir partido a partido. Obviamente ganar acá, en casa, sería un sueño, esas son las expectativas, pero hay que tomarlo con calma e ir viendo cómo me voy sintiendo en la semana”, agregó.

Alejandro Tabilo defiende muchos puntos en el Chile Open, porque en 2024 llegó a la final, la cual perdió ante el argentino Sebastián Báez por parciales de 3-6, 6-0 y 6-4.