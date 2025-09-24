Alcaraz revela que no se siente amenazado por Sinner y lanza mensaje desafiante: “Veremos en el futuro…”

Mientras se alista para debutar en el ATP 500 de Tokio, Carlos Alcaraz (1°) ya está pensando en su próximo enfrentamiento con Jannik Sinner.

Tras derrotarlo en la final del US Open, Alcaraz extendió su ventaja a 10-5 en su historial, ganando siete de sus últimos ocho encuentros.

Con lo brutal que esto puede ser para el exnúmero 1, el murciano es consciente de que Sinner hará todo lo posible para ajustar su juego, pero no se muestra preocupado.

“Sé que va a cambiar algo respecto al último partido. Es lo mismo que hice yo cuando perdí un par de veces con él. Intenté ser mejor jugador. La próxima vez que lo enfrente espero que él haga lo mismo para estar listo, y yo debo estar concentrado y preparado para esos cambios“, dijo confiando.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, luego de que el español se quedará con el título del US Open 2025 (Getty Images).

El mensaje de Alcaraz a Sinner: “Veremos en el futuro…”

Alcaraz confiesa que la rivalidad con Sinner le exige estar siempre un paso adelante, pero lo toma como un estímulo y no parece sentirse muy amenazado.

“Intentaré superar esos cambios y estar listo para esa rivalidad. Creo que está mejorando para mí y para el tenis. Veremos en el futuro cuántas veces vamos a jugar y en qué circunstancias, pero ahora mismo todo va muy bien“, agregó.

Con 62 victorias y siete títulos en 2025, Alcaraz demuestra que su nivel sigue siendo dominante, y la mirada está puesta tanto en Tokio como en la consolidación de su liderazgo.

Esta semana competirá en Tokio, enfrentando a Sebastián Báez en primera ronda y, de avanzar, podría encontrarse con Alejandro Tabilo en segunda ronda.

