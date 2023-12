El pasado 26 de abril del 2023 entró en vigencia la “Ley 40 horas semanales”, norma que de todas formas comenzará a regir de forma gradual y que en abril del próximo año vivirá su primera reducción para un grupo importante de trabajadores.

Así es, porque en abril del 2024 se cumplirá el plazo de un año de entrada en vigor y por consiguiente la jornada laboral disminuirá de 45 a 44 horas semanales, ¿Quiénes serán los beneficiados? Conoce en RedNews todos los detalles.

¿Quiénes? Las personas que trabajarán una hora menos a partir de abril del 2024

La “ley de 40 horas semanales” señala que los trabajadores que serán beneficiados con esta medida y por consiguiente en abril del 2024 verán su jornada laboral recudida a 44 horas, son todos aquellos quienes tengan un contrato bajo el Código del Trabajo.

Vale aclarar que esta modificación no beneficiará a los trabajadores que tenga su contrato bajo el artículo 22 de este código, el que de todas formas sí sufrió un cambio con la modificación de las 40 horas, restringiéndose a:

Trabajadores que presten sus servicios como gerentes, administradores o apoderados con facultades de administración.

Personas que se desempeñen en un trabajo sin contar con fiscalización inmediata.

La ley incluye además formas excepcionales de trabajo y sistemas de jornada 4×3 (4 días de trabajo y 3 de descanso) para áreas como la minería, la pesca o el turismo, además de regular las horas extraordinarias y su compensación.

También se considera una banda horaria de dos horas para madres, padres y cuidadores de menores de 12 años, para que puedan anticipar o retrasar el inicio y/o salida del trabajo, en caso de que deban acudir con ellos a establecimientos educativos o a controles de salud.

¿Cómo y cuándo se implementará las 40 Horas?

La entrada en vigor de la ley 40 horas será de forma gradual y es en ese contexto que lo plazos ya se encuentran definidos según los siguientes parámetros:

Un año después de la entrada en vigencia de la ley (abril 2024): la jornada laboral se reducirá de 45 a 44 horas semanales.

Tres años después de la entrada en vigencia de la ley (abril 2026): la jornada laboral se reducirá a 42 horas semanales.

5 años después de la entrada en vigencia de la ley (abril 2028): la jornada laboral se reducirá a 40 horas semanales.

Un 29% de las empresas estarían implementando la medida

Según datos de Laborum, portal de empleos y reclutamiento, en su estudio “Reducción de la jornada laboral” con fecha de noviembre del 2023, un 29% de las empresas nacionales ya habrían iniciado el proceso de disminución de horas laborales.

Este estudio señala que un 67% de las empresas cree posible cumplir con la normativa y no bajar los sueldos, mientras que el 33% restante lo considera como no factible, a pesar de que la ley no permite la reducción de los ingresos.

En cuanto al tiempo que demorarán en realizar la transición de 45 a 40 horas, un 62,82% de los encuestados señala que espera hacerlo en los próximos cinco años, mientras que apenas un 25% planea hacerlo en un solo año.