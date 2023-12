Un verdadero terremoto involucra a la actual ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y a la expareja del futbolista Jordhy Thompson, Camila Sepúlveda, esto tras conocerse que la secretaria de Estado asegurara que la joven decidió no seguir con el juicio contra Thompson por un eventual “desgaste emocional”.

Recordemos que el futbolista espera salir de una tormentosa temporada con Colo-Colo y negociar su pase con el Orenburg de Rusia. Sin embargo, antes deberá resolver una situación judicial en la que se encuentra involucrado, tras ser denunciado por Sepúlveda y luego formalizado bajo los cargos de femicidio frustrado y desacato.

¿Quién es Antonia Orellana? Ministra en la polémica por dichos del caso Jordhy Thompson

“Camila ha dicho que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que se siente defraudada”, comentó Orellana, según consignó La Tercera.

Cabe señalar que los dichos de Orellana causaron un gran revuelo, esto luego de que Camila Sepúlveda, quién en conversación con RedGol, desmintiera a la líder de la cartera de la Mujer.

“Yo nunca dije eso y lo encuentro terrible porque me expone más a todo el odio que ya recibo en redes sociales. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza no continuar con el juicio. No desistiría de algo tan grave”, manifestó Sepúlveda.

La Ministra Orellana se retracta

Luego de que la noticia de expandiera por todas las redes sociales, la autoridad conversó con Meganoticias y precisó que jamás dijo lo contrario en relación a los dichos por el juicio.

“Lo que yo señalé ayer era lo que ella dijo el día que salió la resolución judicial que habilitaba que se levantara el arraigo nacional en el que ella manifestó estar muy cansada y decepcionada, pero insistí, al menos tres veces al aire, en que nosotras siempre la íbamos a respetar porque es nuestra representada”, comenzó aclarando Orellana.

Sin embargo, en ese mismo instante aclaró que “Yo tampoco afirmé que íbamos a desistir de la acción judicial porque hay que entender que son procesos distintos; una cosa es no apelar a la decisión de la cautelar y otra es no seguir con el juicio”.

¿Quién es Antonia Cósmica Orellana Guarello?

Antonia Cósmica Orellana Guarello, periodista graduada de la Universidad de Chile, desempeñó un papel destacado como una de las fundadoras del partido Convergencia Social (CS), al cual pertenece el futuro presidente Gabriel Boric.

En el periodo comprendido entre 2015 y 2020, Orellana formó parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y también se postuló como candidata por el distrito 10 en la Convención Constitucional.

En el ámbito periodístico, Antonia Orellana ha ejercido como comunicadora en el medio nacional El Desconcierto y ha contribuido desde la Rectoría de la Universidad de Chile. Su compromiso con la participación ciudadana y los derechos de las mujeres se refleja tanto en su labor política como en su dedicación a organizaciones que abordan la violencia de género en Chile.

Además, su vinculación con Convergencia Social resalta su papel como una figura influyente en el contexto político actual.