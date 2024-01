Un cambio de año siempre genera una serie de modificaciones, etapas que se cierran y otras que comienzan. El trabajo en Chile también estará afectado para bien, ya que a partir de este 2024 comenzará a regir la ley de las 40 horas laborales a la semana.

Después de un largo tiempo estancada en el Congreso, la ley que contó con el apoyo del gobierno del Presidente Gabriel Boric, al fin vio la luz durante el 2023. Tras largas discusiones parlamentarias, el proyecto consiguió los votos necesarios para ser aprobada. De esta manera, el 2024 será el año histórico en el cual se ponga en marcha, hecho que será de manera paulatina que tendrá su fin en el 2028. A continuación, te contamos los detalles.

¿Qué pasará con el horario de colación con la ley de las 40 horas?

Actualmente, el horario de colación no es considerado dentro de una jornada laboral. Por esta razón, si un trabajador tiene un turno de 8:00 a 18:00 con 1 hora de almuerzo, serán contadas 9 horas de trabajo. Con el cambio a la ley de las 40 horas laborales a la semana, esta situación se mantiene de la misma manera.

El Código del Trabajo en su artículo 34 establece que “la jornada laboral debe dividirse en dos partes, dejándose entre ellas un lapso de tiempo no inferior a media hora para la colación, tiempo intermedio que no se considera trabajado para computar la duración de la jornada diaria“. Es decir, está considerado un mínimo en la hora de colación en la legislación vigente, pero no un máximo, aunque dejando en claro que esta no cuenta como tiempo trabajado.

¿Desde cuándo comienza a regir la ley de las 40 horas laborales a la semana?

El 26 de abril del 2024 entrará en vigencia la nueva ley. Este año iniciará con una reducción a 44 horas semanales de trabajo. Así será el descenso gradual:

26 de abril de 2024: 44 horas semanales

26 de abril de 2026: 42 horas semanales

26 de abril de 2028: 40 horas semanales

Así será la reducción horaria

Con la entrada en vigencia de la ley de las 40 horas, el descenso será gradual y tendrá como punto de partida este 2024. Primero pasará de las 45 horas actuales, a 44 horas semanales y se hará de la siguiente manera: si la jornada semanal es de 8:00 a 18:00 horas, un día entre lunes y viernes el trabajador tendrá derecho a salir a las 17:00 horas. En 2026, serán tres días con horario reducido y en 2028, finalmente pasarán a ser los cinco.

Otro de los puntos interesantes de la nueva normativa, es que los trabajadores tendrán mayor flexibilidad para poder repartir sus horas de trabajo en la semana. Por ejemplo, podrían distribuir este periodo dentro de cuatro días y así tener los restantes tres libres o también, tener turno durante seis días, pero con horarios menos extensos. De esta manera, cambiaría la tradicional semana que hoy conocemos de manera habitual.