La mañana de este sábado 1 de julio la diputada Catalina Pérez publicó un video y emitió un comunicado en sus redes sociales en el que niega haber cometido algún delito en el polémico caso de la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, la expareja de la parlamentaria.

Cabe recordar que hace unas semanas se conoció que la fundación recibió $426 millones tras un convenio con el seremi de Vivienda, Carlos Contreras, quien había sido jefe de gabinete de la diputada. Además, Contreras, Andrade y Pérez eran parte del partido Revolución Democrática, por lo que la Fiscalía inició una investigación por posible corrupción.

¿Qué dijo la diputada por el caso de Democracia Viva?

La diputada Catalina Pérez negó haber cometido algún delito en el caso Democracia Viva y descartó haber recibido dineros a través de este convenio con la Seremi de Vivienda.

“No he infringido ninguna norma, no he cometido ningún delito, jamás he faltado a la probidad, nunca he presionado a nadie para obtener un beneficio personal, no he intercedido ante autoridades en favor de terceros, ni me he beneficiado de este convenio de ninguna manera”, afirmó.

Sin embargo, la diputada comentó que si bien en sus primeras declaraciones se había desligado del caso, ahora comprendió que se trataba de algo de interés público: “Me equivoqué (en esos dichos)”, admitió.

Pérez explicó que su relación con Daniel Andrade comenzó hace dos años en el mundo político y aclaró que ya no viven juntos.

“Conozco la fundación Democracia Viva, que él había creado desde sus inicios y nunca forma parte de ella. Su propósito era constituir una organización ciudadana para incidir en política. En esa condición di algunas charlas, como lo he hecho con muchas organizaciones. Lo hice siempre ad honorem, como corresponde”, agregó.

“Y quiero reiterar, fuerte y claro, nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta ni ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado . Jamás he visto ni he recibido un peso ni me he beneficiado de ninguna manera”, explicó la parlamentaria.

La autocrítica de la diputada Pérez y las fuertes declaraciones hacia Revolución Democrática

En la misma línea, Catalina Pérez comentó que: “cuando tomé conocimiento de los convenios con el Ministerio de Vivienda no ponderé correctamente el impacto para el país, el daño que esto iba a causar tanto para mí como para el gobierno del presidente Gabriel Boric y el proyecto político por el que hemos luchado junto a todas y todos ustedes. Me equivoqué, cometí un error de juicio. Nada de lo sucedido creo justifica sin embargo como me han tratado”.

Además, contrario a lo que se creía, la parlamentaria criticó sin tapujos a Revolución Democrática (RD), partido al cual pertenece. Cabe recordar que el Tribunal Supremo del partido está evaluando congelar su militancia mientras dure la investigación.

“Personeros de mi partido me han notificado por la prensa de acciones en mi contra. Han puesto en duda mi honra. Me han tratado de manera brutal, cruel, sin límite, sin escucharme“, lanzó la diputada.

Además emitió duras críticas contra el presidente del partido, Juan Ignació Latorre: “Como una muestra de su falta de talento político y de liderazgo, ha sido errático, cambiante y además ha faltado a la verdad. No fue él sino yo quien pidió un pronunciamiento a la Contraloría sobre este y todos los convenios entre fundaciones y la Seremi de Vivienda de Antofagasta”, aclaró.

Pese a todo ello, informó que seguirá siendo diputada de RD y enfatizó en que “no tengo nada que ocultar”. Asimismo, señaló que demostrará que no ha cometido actos indebidos. “El conflicto hoy está en manos de la justicia, dejemos que ella funcione (…) Se que la verdad de los hechos se impondrá”, concluyó.

Revisa el video completo de la declaración de Catalina Pérez