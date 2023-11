Tras darse a conocer la aprobación casi transversal de la derecha a la propuesta de nueva Constitución, un grupo de tres senadores del mismo sector político se manifestaron públicamente en contra del texto constitucional y entregaron sus razones al respecto.

¿Por qué hay senadores de derecha en contra de la nueva Constitución?

A través de un comunicado, los senadores de derecha Rojo Edwards, Alejandro Kusanovic y Juan Castro, indicaron que el “A Favor” extenderá “por años la incertidumbre constitucional durante su implementación, relegando nuevamente las urgencias sociales”.

Sobre el tema, Alejandro Kusanovic señaló que “desde un principio dije que la posibilidad de una nueva Constitución no resuelve los problemas que la propia ciudadanía ha levantado como son las jubilaciones, la mala educación, problemas en salud, falta de vivienda, seguridad, entre otros temas”.

“Por eso he dado a conocer mi oposición a este proceso y por lo cual voté en contra en el Senado. El estallido de octubre era por los problemas reales de las personas que la clase política no resolvió, no contra la Constitución. Hemos perdido tiempo valioso para buscar soluciones a los temas que la gente pide en la calle”, agregó el senador.

Además, Kusanovic realizó un llamado a la clase política a hacer “un mea culpa por lo que ha pasado en Chile”, agregando que “estamos resolviendo el tema equivocado”.

Por su lado, el senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, cuestionó “la consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho, que consolida la idea de que es el Estado el que entrega los derechos de forma progresiva, más que simplemente garantizar derechos de las personas que son anteriores al Estado”.

“El Estado sufrirá de un crecimiento elefantiásico, nos endeudaremos, dejaremos de crecer y generar empleos. Y de paso, se obliga al Banco Central a considerar la política económica del gobierno de turno alejándose de su rol de control de precios. Esto lo desnaturaliza y lo politizará fuertemente”, explicó el republicano.

Según Edwards, “cada vez somos más quienes desde la centroderecha nos sumamos al En contra. El diseño del proceso obligó a escribir el texto a la rápida, y por lo tanto, quedaron muchas cosas sin definición o mal ajustadas, lo que va a traer años de incertidumbre en cómo se interpreta cada una de esas normas”.

A su vez, el senador Juan Castro expresó que la propuesta de nueva Constitución “crea derechos colectivos y grupos de personas privilegiados”.

“La opción A Favor extenderá por varios años la discusión constitucional y con ello la incertidumbre (…) Llevará décadas, relegando una vez más las urgencias sociales de los chilenos -seguridad, salud, empleo, educación, entre otros- a un segundo plano”, enfatizó el parlamentario.

Si bien los senadores Edwards, Kusanovic y Castro valoraron el trabajo de los consejeros de Chile Vamos y del Partido Republicano, manifestaron que “no podemos aprobar una Constitución que traiga estos niveles de incertidumbre, postergue las urgencias sociales y ponga en peligro la libertad”.

¿Dónde leer la propuesta de nueva Constitución?

Puedes descargar la propuesta de nueva Constitución escrita por el Consejo Constitucional y la Comisión Experta, ingresando AQUÍ.