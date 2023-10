El Crédito con Aval del Estado o conocido actualmente como Crédito con Garantía Estatal (CAE) se trata de un beneficio estudiantil que permite acceder a financiamiento para iniciar o continuar una carrera de pregrado en alguna institución acreditada que forme parte del Sistema de Crédito para Estudios Superiores.

Crédito con Aval del Estado: Los pros y contras de solicitar el CAE para estudiar

El Crédito con Garantía Estatal se otorga en Unidades de Fomento (UF) con una tasa de interés fija del 2%. Este crédito se asigna para todos los años que dure la carrera y también incluye el seguro de desgravamen e invalidez, el cual no tiene costo para el beneficiario. Además, no requiere un aval familiar, y no existe obligación de pago mientras dure la carrera.

Por lo tanto, una vez que egresas y comienzas a pagar tu beneficio cuentas con las siguientes ventajas:

Pros

Suspensión por cesantía : Si te encuentras sin empleo, puedes solicitar la suspensión del pago de las cuotas del Crédito CAE durante 6 meses. Después de este período, puedes renovar esta solicitud si aún estás desempleado.

: Si te encuentras sin empleo, puedes solicitar la suspensión del pago de las cuotas del Crédito CAE durante 6 meses. Después de este período, puedes renovar esta solicitud si aún estás desempleado. Rebaja del 10% de tu renta : Si las cuotas de tu crédito superan el 10% de tu renta bruta, el Estado subsidia la diferencia y no debes devolver el dinero en el futuro. Este beneficio está disponible durante todo el año y se otorga por 6 meses, con la posibilidad de renovación.

: Si las cuotas de tu crédito superan el 10% de tu renta bruta, el Estado subsidia la diferencia y no debes devolver el dinero en el futuro. Este beneficio está disponible durante todo el año y se otorga por 6 meses, con la posibilidad de renovación. Suspensión de cobro en caso de estudiar en el extranjero : Si estás realizando un postgrado en el extranjero, puedes solicitar la suspensión del cobro del Crédito CAE por un máximo de tres años para magíster y cuatro años para doctorado.

: Si estás realizando un postgrado en el extranjero, puedes solicitar la suspensión del cobro del Crédito CAE por un máximo de tres años para magíster y cuatro años para doctorado. Reembolso de cuotas por trabajo en comunas necesitadas : Los estudiantes que hayan optado por el Crédito CAE y trabajen en comunas con menores niveles de desarrollo pueden solicitar el reembolso total o parcial de las cuotas pagadas durante el año. Este reembolso tiene un tope anual.

: Los estudiantes que hayan optado por el Crédito CAE y trabajen en comunas con menores niveles de desarrollo pueden solicitar el reembolso total o parcial de las cuotas pagadas durante el año. Este reembolso tiene un tope anual. Seguro de desgravamen e invalidez: El Crédito CAE incluye un seguro de desgravamen e invalidez durante el período de estudio y hasta que termines de pagar el monto después de tu egreso. En caso de fallecimiento o discapacidad permanente del titular, la deuda se extingue. Debes realizar el trámite de declaración para hacer efectivo este seguro.

Recuerda que estos beneficios tienen requisitos específicos y procedimientos para acceder a ellos.

Contras

Si dejas de pagar tres o más cuotas consecutivas del Crédito con Garantía Estatal (CAE), el banco tomará las siguientes medidas:

En una primera instancia, tendrás la posibilidad de pagar las cuotas atrasadas para recuperar el servicio de pago normal de la deuda. Esto implica ponerse al día con los pagos pendientes. Si el incumplimiento persiste y no regularizas tus pagos, el banco tomará acciones de cobranza judicial. Esto significa que la deuda se acelerará y se hará exigible en su totalidad. En lugar de cobrar cuotas mensuales, el banco requerirá el pago del monto total de la deuda, incluyendo los intereses y cualquier otra cantidad que forme parte de ella, de acuerdo con lo estipulado en el contrato del CAE.