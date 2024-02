Los personas extranjeras que quieran conducir en Chile obligatoriamente necesitan la licencia de conducir, para la cual deben cumplir una serie de requisitos antes de intentar obtenerla.

¿Los extranjeros pueden sacar licencia de conducir en Chile?

Esto depende de la situación del extranjero o inmigrante. Por ejemplo, si tienes visa de turista y licencia de conducir emitida en otro país, puedes conducir vehículos que requieran una licencia clase B (vehículos motorizados de tres o cuatro ruedas para transporte particular (automóviles, camionetas, furgones, furgonetas, etc).

En el caso de que ya tengas residencia en Chile y cédula de identidad chilena vigente, puedes sacar la licencia de conducir dirigiéndote a la Dirección de Tránsito de la municipalidad de tu domicilio. Allí deberás presentar:

Cédula de identidad chilena

Certificado de estudio equivalente al 8° año de educación chilena.

Certificado de residencia.

Adicionalmente, la Dirección de Tránsito puede solicitar otra documentación complementaria.

¿Puedo obtener licencia de conducir en Chile si no tengo cédula de identidad chilena?

No, si eres extranjero y no tienes cédula de identidad chilena vigente, no puedes sacar tu licencia de conducir en Chile.

¿Por cuánto tiempo puedo conducir en Chile si tengo un permiso internacional de conductor vigente?

Si tienes el permiso internacional de conductor vigente, puedes conducir en Chile hasta un año desde el inicio de tu permanencia continúa en el país. Cabe aclarar que este permiso no habilita para conducir un vehículo de manera remunerada.