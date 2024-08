Con el 18 de septiembre a la vuelta de la esquina, muchos ya planifican con tiempo la celebración de Fiestas Patrias y la chicha es un clásico para acompañar los tradicionales festejos.

Por ello, para quienes quieran disfrutar del famoso licor dieciochero en casa, es importante saber elegir y no dejarse llevar por los precios, ya que la calidad de la chicha es clave.

Voces expertas entregan una guía de recomendaciones a la hora de adquirir el trago que tiene su auge en Fiestas Patrias y datos para su consumo. Y sí, uno de los consejos viene desde Curacaví, tierra clásica de la chicha.

¿Cómo elegir la mejor chicha para Fiestas Patrias?

Según información del anterior Ministerio de Agricultura, para identificar la mejor chicha y pasar el control de calidad, hay que poner atención en estos elementos:

Fijarse en el olor , que sea entre chicha y jugo. No debe tener ningún olor extraño (de buen aroma, entre fruta y vino)

, que sea entre chicha y jugo. Que no tenga elementos extraños y que posea el color que conocemos en chicha cruda o cocida .

. Las infracciones más comunes detectadas por las autoridades son la adición de agua y azúcar, uso de edulcorantes artificiales no autorizados (sacarina), preservantes no autorizados y elaboración con materias primas no autorizadas.

(sacarina), preservantes no autorizados y elaboración con materias primas no autorizadas. No debe tener sabor a sacarina o endulzantes, ni haber partículas en suspensión.

Foto: Aton.

Por otra parte, desde Curacaví, Segundo Daine Villavicencio es voz autorizada como productor tradicional de chicha. Según él y en información que entrega el Instituto de Desarrollo Agropecuario, estos son los consejos tras comprar el licor:

“(La chicha) tiene que tener cuerpo, color café medio claro y ojalá al servirse que salgan burbujas, que esté media achampañadita”, dice de entrada el experto y productor de Curacaví.

En relación a la correcta conservación de la chicha, Segundo Daine dice que “es mejor tenerla en un lugar fresco no más, no en el refrigerador”, y que es importante no mover mucho la botella al llevarla. Eso sí, al llegar a destino se debe “mantener con la tapa suelta, porque la chicha siempre está fermentando”.