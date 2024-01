Este miércoles 17 de enero se realizó la segunda parte de la audiencia de formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco por casi $31 mil millones.

El Ministerio Público pide prisión preventiva para Barriga durante los 120 días que durará la investigación como mínimo. Por este motivo, la defensa de la exlíder municipal argumentó por varias horas los motivos de la improcedencia de dicha medida cautelar y una de esas razones generó cuestionamientos.

El motivo de la defensa de Cathy Barriga para evitar la prisión preventiva

La defensa de Cathy Barriga aprovechó todas las instancias de la audiencia de esta jornada para evitar a toda costa la prisión preventiva de la exalcaldesa. De hecho, durante los últimos minutos del encuentro entregó nuevas razones para impedir su estadía en la cárcel por todo el tiempo que dure la investigación del caso.

“Como sabemos la prisión preventiva implica una restricción a un derecho fundamental, es un sacrificio en definitiva, porque si consideramos y creemos en el principio de presunción de inocencia, se mete presa a una persona a la cárcel para ayudar a la investigación”, comenzó diciendo uno de los abogados de la defensa de Barriga, Marcelo Hadwa.

“Pero en algunos aspectos (…) empieza a cambiar el peso de los intereses. Y uno de los intereses que hace cambiar el juego y que lleva a no aplicar la prisión preventiva es que el primero de ellos es el interés superior del niño ”, agregó.

Fue justamente esa parte del discurso la que generó dudas en los ciudadanos que siguen la formalización y algunos comenzaron a preguntarse si las palabras del abogado significan que Cathy Barriga está embarazada, razón por la que no podría quedar en prisión preventiva.

¿Está embarazada Cathy Barriga?

No, Cathy Barriga no está embarazada. Marcelo Hadwa habló sobre el “interés superior del niño” refiriéndose a los hijos de la exedil.

“En el caso de mi representada, es madre de tres hijos y es cuidadora de dos de esos hijos, el otro ya es mayor de edad. Pero uno de esos niños tiene un cuadro médico del cual ya nos hemos referido, donde lo que sí puedo decir es que mi representada tiene la calidad de madre cuidadora, no es una situación que se pueda reemplazar”, explicó.

Y agregó que su representada “es madre cuidadora y cumple un rol fundamental para el desarrollo y el interés fundamental tanto de ese niño, incluso respecto del otro niño”.

Adicionalmente, Marcelo Hadwa hizo referencia a las reglas de Bangkok, que indican que “al dictar sentencia o decidir medidas previas al juicio respecto de una mujer embarazada o de una persona que sea la fuente primaria o única de cuidados de un niño, se debería dar preferencia a medidas no privativas de la libertad”.

El texto también indica que “el impacto de ser retenidas en prisión preventiva, incluso por períodos cortos de tiempo, puede ser grave, particularmente si la detenida es la única cuidadora de los niños”. De acuerdo con la defensa, este es exactamente el caso de su representada.

Considerando esto, la defensa plantea que no se aplique ninguna medida cautelar. “Creemos que el hecho que ella esté aquí sentada no da lugar a ninguna medida cautelar”. De todas formas, plantean que si no quedara otra opción, el arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los testigos es una alternativa. Y en segundo término, arresto domiciliario parcial en la semana y total los fines de semana.

¿Cuándo se conocen las medidas cautelares de Cathy Barriga?

La audiencia continuará este jueves 18 de enero a las 9:30 horas y se espera que en esa instancia se conozcan las medidas cautelares.