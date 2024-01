No lo aceptó: Carmen Hertz devolvió collar Swarovski que le regaló Cathy Barriga

La diputada Carmen Hertz se refirió en su cuenta de X (antiguo Twitter) al regalo que recibió en 2018 por parte de Cathy Barriga, quien en ese entonces se desempeñaba como alcaldesa de la comuna de Maipú.

Esto ocurre en medio de la audiencia de formalización de Barriga por los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco por hasta $31 mil millones.

¿Qué dijo Carmen Hertz sobre el regalo de Cathy Barriga?

La diputada aclaró por medio de su red social que la cadena que recibió por parte de la exalcaldesa Cathy Barriga fue devuelta en la oficina de la municipalidad de Maipú.

Asimismo, dijo que el regalo fue registrado en la plataforma del Lobby, pese a que no es algo obligatorio, considerando que el monto del objeto es bastante inferior a lo que obliga el reglamento.

“La cadena, no collar, terminado en una estrella con puntas (al parecer marca Swarovski) que me fue enviada vía correo por la alcaldesa de Maipú el día 20 de junio de 2018 fue registrado en la plataforma del lobby, a pesar de no ser obligatorio porque el monto era muy inferior a lo que obliga el reglamento. Asimismo fue devuelto en la oficina de parte de dicha municipalidad”, publicó Hertz.

Defensa de Cathy Barriga explica motivo del regalo

Durante la segunda parte de la audiencia de formalización, que se lleva a cabo este martes 17 de enero, la defensa de Cathy Barriga, particularmente el abogado Marcelo Hadwa, explicó los motivos del regalo que recibió la diputada Carmen Hertz.

“Aquí lo que se hacía era que se agarraban estos collares y a ciertas personas de connotación, vecinos que tenían algún reconocimiento, se le daban”, comenzó diciendo.

“Incluso se dice que se le regaló a la señora diputada Carmen Hertz. Y en ese contexto se trata de decir ‘¿Pero, qué tiene que ver ella, si no es empleada de la municipalidad?’. Sí, pero ella es diputada del distrito, la municipalidad de Maipú es parte del distrito de la diputada Carmen Hertz”, agregó.

Asimismo, se refirió al cuestionamiento de regalos del midmo estilo a otras personalidades, como Marlén Olivari. “En términos burlescos, se dice que se le repartió uno de esos collares incluso a Marlén Olivari, de alguna manera para farandulizar esto”, remarcó Hadwa.

“La señora Marlén Olivari concurrió a la municipalidad de Maipú a dar una charla a más de 500 mujeres en el Día de la Mujer (…) Y eso es, no es que simplemente tenía una amiga de la televisión y decidió mandarle un regalo, era una función pública”, esclareció el abogado.

La audiencia de formalización continuará el miércoles 18 de enero a las 9:30 horas. El Ministerio Público pide prisión preventiva.