El FUAS 2024 se trata de un formulario que deben completar los estudiantes egresados de enseñanza media que planean estudiar en la educación superior a través de la Gratuidad y/o becas de matricula y arancel.

FUAS 2024: ¿Tengo que volver a postular a la gratuidad o beca si ya la tuve este año?

No, no debes volver a postular . Aquellos estudiantes que postularon a la gratuidad o becas durante el proceso anterior y, que obtuvieron beneficios, no deben volver a postular, ya que a partir de los años siguientes la obtención de ellos es automático.

Revisa las fechas clave del FUAS 2024

Primer periodo de postulación:

Fecha postulación del 5 al 26 de octubre 2023.

del 5 al 26 de octubre 2023. Resultados Nivel Socioeconómico 21 de diciembre 2023.

21 de diciembre 2023. Resultados beneficios 6 de marzo 2024.

6 de marzo 2024. Periodo de Apelación del 6 al 21 de marzo 2024.

Segundo periodo de postulación:

Fecha postulación del 15 de febrero al 14 de marzo 2024.

del 15 de febrero al 14 de marzo 2024. Resultados Nivel Socioeconómico 18 de abril 2024.

18 de abril 2024. Resultados beneficios 30 de mayo 2024.

30 de mayo 2024. Periodo Apelación del 30 de mayo al 14 de junio 2024.

¿Qué requisitos debo cumplir si quiero postular al FUAS?

Entre los requisitos que deberías cumplir para completar el formulario están los siguientes: