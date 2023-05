Estas son las personas que no pueden recibir el Bolsillo Electrónico Familiar esta semana

El Bolsillo Familiar Electrónico es un beneficio económico que reemplaza al extinto Aporte Canasta Básica (Bono Canasta Familiar), que consiste en una transferencia directa del Estado a un “bolsillo electrónico” dentro de la CuentaRut del BancoEstado, con el cual se pueden complementar el pago de las compras de productos con la tarjeta bancaria.

Los montos del aporte van dirigidos a la compra de productos alimenticios, por lo cual, el bolsillo se puede utilizar única y exclusivamente en los comercios registrados con dicho rubro, que tengan una máquina de pago.

¿Cuál es el monto y cuándo se paga?

El jueves 1 de junio se paga la segunda entrega del beneficio social. El monto es de $13.500 por cada carga familiar de las familias beneficiarias; vale decir, en una familia con dos cargas, el monto es de $27.000 y, en una con cuatro, asciende a $54 mil pesos.

Requisitos del Bolsillo Familiar Electrónico

Al Bolsillo Familiar Electrónico no se debe postular, ya que sus pagos se gestionan automáticamente a las familias que son beneficiarias al 31 de diciembre del 2022 de los siguientes aportes económicos:

Subsidio Familiar (SUF)

Asignación Familiar

Asignación Maternal

Receptoras de transferencias monetarias del programa Chile Seguridades y Oportunidades

¿Quiénes no reciben el Bolsillo Familiar Electrónico?

Todas las personas que no cumplan, no tienen derecho a percibirlo. Además, familias receptoras de Chile Solidario y el Subsistema de Seguridades y Oportunidades que no tengan cargas familiares (niños, niñas y adolescentes) acreditadas, tampoco podrán acceder a los montos.

Por último, las familias que tuvieron cargas posteriores al 31 de diciembre 2022 y previo al 30 de abril 2023, no recibirán el pago hasta agosto, mes en que serán incluidas dentro de las nóminas. En grupos en donde se tengan cargas después del 30 de abril, no recibirán ningún pago, ya que la entrega entre agosto y diciembre es por la nómina que considera cargas hasta abril.