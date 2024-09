El regreso del Bolsillo Electrónico durante los meses de invierno tuvo un muy buen recibimiento, pero lamentablemente solo es algo temporal. Ahora que está por comenzar un nuevo mes, muchos se preguntan si se pagará en octubre.

Descubre hasta cuándo dura el Bolsillo Electrónico y qué se sabe sobre la idea de retomarlo de forma indefinida.

¿El Bolsillo Electrónico se paga en octubre?

Lamentablemente el Bolsillo Familiar Electrónico no se pagará en octubre, porque su regreso solo fue por los tres meses de invierno: julio agosto y septiembre.

Si estabas esperando el pago los primeros días de mes, debes saber que en esta ocasión no llegará. Pero, si te quedó monto sin usar de los pagos anteriores, no te preocupes, porque no se vence.

¿Va a volver el bono de forma permanente?

El Gobierno quiere retomar el pago de forma permanente a partir de 2025. Pero, depende del Presupuesto para el próximo año.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que se analizará su regreso indefinido en la discusión del Presupuesto 2025, ya que primero hay que asegurarse de que están los fondos suficientes para financiar la entrega del beneficio.

La discusión ya inició, por lo que en estos momentos se podría estar analizando el regreso definitivo del Bolsillo Electrónico desde el próximo año.

En caso de que así sea y quieras ser beneficiario, asegúrate de que cumples todos los requisitos de este beneficio.

Requisitos del Bolsillo Electrónico

Solo basta con cumplir alguna de las siguientes condiciones:

Ser beneficiario del Subsidio Familiar

Ser beneficiario de Asignación Familiar

Pertenecer a una familia usuaria de Chile Seguridades y Oportunidades

Recuerda que el monto es de $13.500 por cada carga familiar. Se deposita en la Cuenta RUT y se puedes usar para comprar alimentos. Además, en la última edición se añadió la posibilidad de usar el dinero para pagar las cuentas de la luz.