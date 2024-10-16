Elecciones Municipales 2024: ¿Quiénes son los candidatos a concejales en Santiago?
Las próximas elecciones se realizarán el sábado 26 y domingo 27 de octubre, conoce aquí todos los detalles de las votaciones.
Por
Franccesca Arnechino 16/10/2024 - 14:55hs CLT 16/10/2024 - 14:55hs CLT © JAVIER SALVO/ATON CHILEEstos son los candidatos a concejales que se postulan en la comuna de Santiago.
Los ciudadanos deberán concurrir nuevamente a las urnas, el próximo
porque en ambas jornadas, se realizarán sábado 26 o domingo 27 de octubre, , pero se podrá elegir elecciones municipales 2024 qué día ir a votar.
Te contamos a continuación, quienes son los
candidatos a en la comuna de alcalde, gobernador, consejero regional y concejal . Santiago Candidatos a concejal en la comuna de Santiago
Te dejamos en detalle, el listado con los concejales que se postulan a ser parte del municipio de Santiago y que estarán presente en la papeleta de las elecciones municipales 2024.
CONCEJAL SANTIAGO DAFNE SUSANA CONCHA FERRANDO POR CHILE, SEGUIMOS PARTIDO COMUNISTA DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO CAMILA FERNANDA DAVAGNINO REYES POR CHILE, SEGUIMOS PARTIDO COMUNISTA DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO VIRGINIA PALMA ERPEL POR CHILE, SEGUIMOS PARTIDO COMUNISTA DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO JAVIER FRANCO SAEZ REYES POR CHILE, SEGUIMOS PARTIDO COMUNISTA DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO BESSY MIREYA DEL ROSARIO GALLARDO PRADO POR CHILE, SEGUIMOS PARTIDO COMUNISTA DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO CARLA DEBORAH MOLINA FIGUEROA POR CHILE, SEGUIMOS PARTIDO ACCIÓN HUMANISTA CONCEJAL SANTIAGO ANA MARIA YAÑEZ VARAS POR CHILE, SEGUIMOS FRENTE AMPLIO CONCEJAL SANTIAGO PAOLA ANDREA MELO CEA POR CHILE, SEGUIMOS FRENTE AMPLIO CONCEJAL SANTIAGO DANIEL ALEJANDRO LUNA ARIAS POR CHILE, SEGUIMOS FRENTE AMPLIO CONCEJAL SANTIAGO ANDREA FRANCISCA MUÑOZ FLORES POR CHILE, SEGUIMOS FRENTE AMPLIO
CONCEJAL SANTIAGO MALVA NOEMI MUÑOZ PEDRAZA IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR PARTIDO HUMANISTA CONCEJAL SANTIAGO ROMULO PARDO MALIQUEO IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR PARTIDO HUMANISTA CONCEJAL SANTIAGO ASSAD IBRAHIM CHACOFF PINO IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR PARTIDO HUMANISTA CONCEJAL SANTIAGO AMY DIANE ROMERO LOBOS IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR PARTIDO HUMANISTA CONCEJAL SANTIAGO DANIELA PAULINA JARA MUÑOZ IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO VASILI GUILLERMO CARRILLO NOVA IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO ITALO NUÑEZ ORDOÑA IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO FELIPE GUSTAVO PARADA MENDEZ IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO GERMAN HUMBERTO MORALES DIAZ CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES EVOLUCION POLITICA CONCEJAL SANTIAGO CARLOS ENRIQUE FUENTES CARRASCO CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES EVOLUCION POLITICA
CONCEJAL SANTIAGO PATRICIO IGNACIO JARA GUTIERREZ CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES EVOLUCION POLITICA CONCEJAL SANTIAGO LEONEL HERRERA SILVA CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE CONCEJAL SANTIAGO LUIS MACKENNA IRARRAZAVAL CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE CONCEJAL SANTIAGO MIGUEL CEA BUSTOS CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE CONCEJAL SANTIAGO RODRIGO NARANJO SANCHEZ CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE CONCEJAL SANTIAGO FELIPE VARGAS PUGA CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE CONCEJAL SANTIAGO JEANNE CROOCKER VILLA CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO JAIME FUENTES MARDONES PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES PARTIDO SOCIAL CRISTIANO CONCEJAL SANTIAGO HUGO ESTEBAN HENRIQUEZ SEPULVEDA PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES PARTIDO SOCIAL CRISTIANO CONCEJAL SANTIAGO MARCOS HERNAN ABURTO ZUÑIGA PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES
CONCEJAL SANTIAGO FREDY DIAZ PINGEL PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO MARIA ELENA FLORES MARTINEZ PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO GUIDO MAURICIO HERRERA GATICA PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO MARIA MARCELA URQUIZA DIAZ VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL CONCEJAL SANTIAGO MARIA ELIZABETH HERNANDEZ FIGUEROA VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL CONCEJAL SANTIAGO LAUTARO MARCELINO GUANCA VALLEJOS VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO VICTOR HUGO NUÑEZ BARRAGAN VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO KARLA ANDREA PINTO TIMMERMANN VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA PARTIDO LIBERAL DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO ERICK ALEJANDRO ASTORGA ARANCIBIA VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA PARTIDO LIBERAL DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO RAUL ALBERTO VILLAVICENCIO MARABOLI VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA PARTIDO LIBERAL DE CHILE
CONCEJAL SANTIAGO FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CARDENAS VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO MABEL MARCELA VIDAL RUBILAR VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO JUAN MENA ECHEVERRIA CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES RENOVACION NACIONAL CONCEJAL SANTIAGO SANTIAGO MEKIS ARNOLDS CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES RENOVACION NACIONAL CONCEJAL SANTIAGO DANTE FELIU PEÑALOZA CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES RENOVACION NACIONAL CONCEJAL SANTIAGO JOSE FRANCISCO SALAMANCA SANTA MARIA CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES RENOVACION NACIONAL CONCEJAL SANTIAGO MARIA JOSE RAMIREZ CALQUIN CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES RENOVACION NACIONAL CONCEJAL SANTIAGO MARGARITA DEL CARMEN PARDO GONZALEZ CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES RENOVACION NACIONAL CONCEJAL SANTIAGO CLAUDIO VARGAS PALMA CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES RENOVACION NACIONAL CONCEJAL SANTIAGO FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ORDENES CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES RENOVACION NACIONAL
CONCEJAL SANTIAGO MILENA PARADA PINO CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO ITALO ROBLES ALBAGNAC CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO LUIS ALBERTO ARAYA PIZARRO PARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTES PARTIDO DE LA GENTE CONCEJAL SANTIAGO CLARA ROSA ARIAS RIQUELME PARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTES PARTIDO DE LA GENTE CONCEJAL SANTIAGO FRANCISCO JAVIER PATIÑO TOBAR PARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTES PARTIDO DE LA GENTE CONCEJAL SANTIAGO PABLO ISAIAS OLIVEROS ACEVEDO PARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTES PARTIDO DE LA GENTE CONCEJAL SANTIAGO ESTEBAN PEDRO OVALLE ANDRADE CENTRO DEMOCRATICO PARTIDO DEMOCRATAS CHILE CONCEJAL SANTIAGO ROBERTO CARLOS PEÑA SAAVEDRA CENTRO DEMOCRATICO PARTIDO DEMOCRATAS CHILE CONCEJAL SANTIAGO CRISTIAN FELIPE MUÑOZ BASSO CENTRO DEMOCRATICO PARTIDO DEMOCRATAS CHILE CONCEJAL SANTIAGO ALBA DE LOURDES MONTI SALINAS CENTRO DEMOCRATICO INDEPENDIENTES
CONCEJAL SANTIAGO PEDRO EUGENIO NEIRA RIVAS TU COMUNA RADICAL PARTIDO RADICAL DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO ESTHER VERA ITURRA TU COMUNA RADICAL PARTIDO RADICAL DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO MIGUEL ANGEL FUENTES GAETE TU COMUNA RADICAL PARTIDO RADICAL DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO ADRIANA DEL CARMEN TOBAR ORREGO TU COMUNA RADICAL INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO NICOLAS HALABI NOVOA CHILE MUCHO MEJOR PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO CONCEJAL SANTIAGO GERARDO SALVADOR GUZMAN TORRES CHILE MUCHO MEJOR PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO CONCEJAL SANTIAGO ANA MARIA BRICEÑO BUSTOS CHILE MUCHO MEJOR PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO CONCEJAL SANTIAGO DANIELA CAROLINA TOLEDO DIAZ CHILE MUCHO MEJOR INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO BYRON OROZCO DONOSO CHILE MUCHO MEJOR PARTIDO POR LA DEMOCRACIA CONCEJAL SANTIAGO DIEGO ANTONIO RIOS PACHECO CHILE MUCHO MEJOR PARTIDO POR LA DEMOCRACIA
CONCEJAL SANTIAGO VANESSA SCARLETTE FUICA QUEZADA CHILE MUCHO MEJOR INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO ISMAEL CALDERON LARACH CHILE MUCHO MEJOR PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO GEMY MARISOL HERRERA ALLENDE CHILE MUCHO MEJOR PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO MAURICIO VERGARA COHN CHILE MUCHO MEJOR PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO OSCAR FELIPE VARGAS COLOMA ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR CONCEJAL SANTIAGO CLAUDIA ANDREA RAMIREZ MARTINEZ ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR CONCEJAL SANTIAGO MICHELLE ALEXIS CAMPOS RAMIREZ ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR CONCEJAL SANTIAGO ANTONIO CARLOS FELIPE PACHECO ROJAS ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO MIREYA DEL CARMEN MUÑOZ ALARCON ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO HERNAN ALBERTO FUENTES OYARCE ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES
CONCEJAL SANTIAGO VICENTE MARTINEZ ALVAREZ REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO CAROLINA ANDREA PRIETO NUÑEZ REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO JUANA AVELINA MURILLO JARA REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO JULIO ORIEL OPORTO MANCILLA REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO MONICA INES PAREDES RAMOS REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO GONZALO MACKAY JARPA REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE CONCEJAL SANTIAGO TOMAS ANIBAL GONZALEZ MARIN REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO GONZALO ASENJO GAJARDO REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES CONCEJAL SANTIAGO JOSE PABLO ABRIGO MORENO REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES