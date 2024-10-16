Los ciudadanos deberán concurrir nuevamente a las urnas, el próximo sábado 26 o domingo 27 de octubre, porque en ambas jornadas, se realizarán elecciones municipales 2024, pero se podrá elegir qué día ir a votar.

Te contamos a continuación, quienes son los candidatos a alcalde, gobernador, consejero regional y concejal en la comuna de Santiago.

Candidatos a concejal en la comuna de Santiago

Te dejamos en detalle, el listado con los concejales que se postulan a ser parte del municipio de Santiago y que estarán presente en la papeleta de las elecciones municipales 2024.

CONCEJALSANTIAGODAFNE SUSANA CONCHA FERRANDOPOR CHILE, SEGUIMOSPARTIDO COMUNISTA DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOCAMILA FERNANDA DAVAGNINO REYESPOR CHILE, SEGUIMOSPARTIDO COMUNISTA DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOVIRGINIA PALMA ERPELPOR CHILE, SEGUIMOSPARTIDO COMUNISTA DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOJAVIER FRANCO SAEZ REYESPOR CHILE, SEGUIMOSPARTIDO COMUNISTA DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOBESSY MIREYA DEL ROSARIO GALLARDO PRADOPOR CHILE, SEGUIMOSPARTIDO COMUNISTA DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOCARLA DEBORAH MOLINA FIGUEROAPOR CHILE, SEGUIMOSPARTIDO ACCIÓN HUMANISTA
CONCEJALSANTIAGOANA MARIA YAÑEZ VARASPOR CHILE, SEGUIMOSFRENTE AMPLIO
CONCEJALSANTIAGOPAOLA ANDREA MELO CEAPOR CHILE, SEGUIMOSFRENTE AMPLIO
CONCEJALSANTIAGODANIEL ALEJANDRO LUNA ARIASPOR CHILE, SEGUIMOSFRENTE AMPLIO
CONCEJALSANTIAGOANDREA FRANCISCA MUÑOZ FLORESPOR CHILE, SEGUIMOSFRENTE AMPLIO
CONCEJALSANTIAGOMALVA NOEMI MUÑOZ PEDRAZAIZQUIERDA ECOLOGISTA POPULARPARTIDO HUMANISTA
CONCEJALSANTIAGOROMULO PARDO MALIQUEOIZQUIERDA ECOLOGISTA POPULARPARTIDO HUMANISTA
CONCEJALSANTIAGOASSAD IBRAHIM CHACOFF PINOIZQUIERDA ECOLOGISTA POPULARPARTIDO HUMANISTA
CONCEJALSANTIAGOAMY DIANE ROMERO LOBOSIZQUIERDA ECOLOGISTA POPULARPARTIDO HUMANISTA
CONCEJALSANTIAGODANIELA PAULINA JARA MUÑOZIZQUIERDA ECOLOGISTA POPULARINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOVASILI GUILLERMO CARRILLO NOVAIZQUIERDA ECOLOGISTA POPULARINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOITALO NUÑEZ ORDOÑAIZQUIERDA ECOLOGISTA POPULARINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOFELIPE GUSTAVO PARADA MENDEZIZQUIERDA ECOLOGISTA POPULARINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOGERMAN HUMBERTO MORALES DIAZCHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESEVOLUCION POLITICA
CONCEJALSANTIAGOCARLOS ENRIQUE FUENTES CARRASCOCHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESEVOLUCION POLITICA
CONCEJALSANTIAGOPATRICIO IGNACIO JARA GUTIERREZCHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESEVOLUCION POLITICA
CONCEJALSANTIAGOLEONEL HERRERA SILVACHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESUNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
CONCEJALSANTIAGOLUIS MACKENNA IRARRAZAVALCHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESUNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
CONCEJALSANTIAGOMIGUEL CEA BUSTOSCHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESUNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
CONCEJALSANTIAGORODRIGO NARANJO SANCHEZCHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESUNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
CONCEJALSANTIAGOFELIPE VARGAS PUGACHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESUNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
CONCEJALSANTIAGOJEANNE CROOCKER VILLACHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOJAIME FUENTES MARDONESPARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTESPARTIDO SOCIAL CRISTIANO
CONCEJALSANTIAGOHUGO ESTEBAN HENRIQUEZ SEPULVEDAPARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTESPARTIDO SOCIAL CRISTIANO
CONCEJALSANTIAGOMARCOS HERNAN ABURTO ZUÑIGAPARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOFREDY DIAZ PINGELPARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOMARIA ELENA FLORES MARTINEZPARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOGUIDO MAURICIO HERRERA GATICAPARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOMARIA MARCELA URQUIZA DIAZVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAFEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL
CONCEJALSANTIAGOMARIA ELIZABETH HERNANDEZ FIGUEROAVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAFEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL
CONCEJALSANTIAGOLAUTARO MARCELINO GUANCA VALLEJOSVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOVICTOR HUGO NUÑEZ BARRAGANVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOKARLA ANDREA PINTO TIMMERMANNVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAPARTIDO LIBERAL DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOERICK ALEJANDRO ASTORGA ARANCIBIAVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAPARTIDO LIBERAL DE CHILE
CONCEJALSANTIAGORAUL ALBERTO VILLAVICENCIO MARABOLIVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAPARTIDO LIBERAL DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOFRANCISCO JAVIER RAMIREZ CARDENASVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOMABEL MARCELA VIDAL RUBILARVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOJUAN MENA ECHEVERRIACHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESRENOVACION NACIONAL
CONCEJALSANTIAGOSANTIAGO MEKIS ARNOLDSCHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESRENOVACION NACIONAL
CONCEJALSANTIAGODANTE FELIU PEÑALOZACHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESRENOVACION NACIONAL
CONCEJALSANTIAGOJOSE FRANCISCO SALAMANCA SANTA MARIACHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESRENOVACION NACIONAL
CONCEJALSANTIAGOMARIA JOSE RAMIREZ CALQUINCHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESRENOVACION NACIONAL
CONCEJALSANTIAGOMARGARITA DEL CARMEN PARDO GONZALEZCHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESRENOVACION NACIONAL
CONCEJALSANTIAGOCLAUDIO VARGAS PALMACHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESRENOVACION NACIONAL
CONCEJALSANTIAGOFRANCISCO JAVIER GONZALEZ ORDENESCHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESRENOVACION NACIONAL
CONCEJALSANTIAGOMILENA PARADA PINOCHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOITALO ROBLES ALBAGNACCHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOLUIS ALBERTO ARAYA PIZARROPARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTESPARTIDO DE LA GENTE
CONCEJALSANTIAGOCLARA ROSA ARIAS RIQUELMEPARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTESPARTIDO DE LA GENTE
CONCEJALSANTIAGOFRANCISCO JAVIER PATIÑO TOBARPARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTESPARTIDO DE LA GENTE
CONCEJALSANTIAGOPABLO ISAIAS OLIVEROS ACEVEDOPARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTESPARTIDO DE LA GENTE
CONCEJALSANTIAGOESTEBAN PEDRO OVALLE ANDRADECENTRO DEMOCRATICOPARTIDO DEMOCRATAS CHILE
CONCEJALSANTIAGOROBERTO CARLOS PEÑA SAAVEDRACENTRO DEMOCRATICOPARTIDO DEMOCRATAS CHILE
CONCEJALSANTIAGOCRISTIAN FELIPE MUÑOZ BASSOCENTRO DEMOCRATICOPARTIDO DEMOCRATAS CHILE
CONCEJALSANTIAGOALBA DE LOURDES MONTI SALINASCENTRO DEMOCRATICOINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOPEDRO EUGENIO NEIRA RIVASTU COMUNA RADICALPARTIDO RADICAL DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOESTHER VERA ITURRATU COMUNA RADICALPARTIDO RADICAL DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOMIGUEL ANGEL FUENTES GAETETU COMUNA RADICALPARTIDO RADICAL DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOADRIANA DEL CARMEN TOBAR ORREGOTU COMUNA RADICALINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGONICOLAS HALABI NOVOACHILE MUCHO MEJORPARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
CONCEJALSANTIAGOGERARDO SALVADOR GUZMAN TORRESCHILE MUCHO MEJORPARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
CONCEJALSANTIAGOANA MARIA BRICEÑO BUSTOSCHILE MUCHO MEJORPARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
CONCEJALSANTIAGODANIELA CAROLINA TOLEDO DIAZCHILE MUCHO MEJORINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOBYRON OROZCO DONOSOCHILE MUCHO MEJORPARTIDO POR LA DEMOCRACIA
CONCEJALSANTIAGODIEGO ANTONIO RIOS PACHECOCHILE MUCHO MEJORPARTIDO POR LA DEMOCRACIA
CONCEJALSANTIAGOVANESSA SCARLETTE FUICA QUEZADACHILE MUCHO MEJORINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOISMAEL CALDERON LARACHCHILE MUCHO MEJORPARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOGEMY MARISOL HERRERA ALLENDECHILE MUCHO MEJORPARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOMAURICIO VERGARA COHNCHILE MUCHO MEJORPARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOOSCAR FELIPE VARGAS COLOMAECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESPARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
CONCEJALSANTIAGOCLAUDIA ANDREA RAMIREZ MARTINEZECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESPARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
CONCEJALSANTIAGOMICHELLE ALEXIS CAMPOS RAMIREZECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESPARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
CONCEJALSANTIAGOANTONIO CARLOS FELIPE PACHECO ROJASECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOMIREYA DEL CARMEN MUÑOZ ALARCONECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOHERNAN ALBERTO FUENTES OYARCEECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOVICENTE MARTINEZ ALVAREZREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOCAROLINA ANDREA PRIETO NUÑEZREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOJUANA AVELINA MURILLO JARAREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOJULIO ORIEL OPORTO MANCILLAREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOMONICA INES PAREDES RAMOSREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOGONZALO MACKAY JARPAREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALSANTIAGOTOMAS ANIBAL GONZALEZ MARINREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOGONZALO ASENJO GAJARDOREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALSANTIAGOJOSE PABLO ABRIGO MORENOREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES