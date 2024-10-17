Elecciones 2024: ¿Quiénes son los candidatos a concejal en la comuna de Ñuñoa?
Las elecciones municipales se realizarán el 26 y 27 de octubre y los ciudadanos deben elegir, qué día ir a votar.
Por Franccesca Arnechino
Las elecciones municipales se realizarán el 26 y 27 de octubre, esta vez con voto obligatorio; para elegir el cargo de alcalde, gobernador, consejero regional y concejal.
Te contamos quienes se postulan a este último cargo, en la comuna de Ñuñoa, que entre el listado tiene a reconocido personaje de televisión.
Los candidatos a concejal en la comuna de Ñuñoa
Los siguientes candidatos, se postulan para ser electos en el cargo de concejal, por la comuna de Ñuñoa.
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|VERONICA SANDRA CHAVEZ GUTIERREZ
|POR CHILE, SEGUIMOS
|FRENTE AMPLIO
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|MIROSLAVA RAYMONDOVA PETROVA-GOUTIERES
|POR CHILE, SEGUIMOS
|FRENTE AMPLIO
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|PAULETTE PAOLA LHUISSIER ESCOBAR
|POR CHILE, SEGUIMOS
|FRENTE AMPLIO
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|ALVARO SALLES ROJAS
|POR CHILE, SEGUIMOS
|FRENTE AMPLIO
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|ANDRES ROBERTO ARGANDOÑA BESOAIN
|POR CHILE, SEGUIMOS
|FRENTE AMPLIO
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|MIREYA DEL RIO BARAÑAO
|POR CHILE, SEGUIMOS
|PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|ALEJANDRA ANDREA VALLE SALINAS
|POR CHILE, SEGUIMOS
|PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|ANA GABRIELA COLL PEDROSO
|POR CHILE, SEGUIMOS
|PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|FELIX IGNACIO CALDERON GONZALEZ
|POR CHILE, SEGUIMOS
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|RODRIGO ANDRES VIVEROS AZOCAR
|POR CHILE, SEGUIMOS
|PARTIDO ACCIÓN HUMANISTA
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|JULIO ADRIAN CORTEZ BUSTOS
|IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|PIERINA LAURA HERRERA MALDONADO
|IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|NICOLAS SALDIVIA NIKLITSCHEK
|CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES
|UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|FRANCISCO RENARD KEYMER
|CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES
|UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|GUILLERMO DE LA CRUZ DUSSAUBAT
|CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES
|UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|SOLEDAD ACEVEDO RAMOS
|CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES
|UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|MONICA MARTINEZ MARIANI
|CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|MARIA ANTONIETA VALDES MARABOLI
|CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|FERNANDA ULLOA AGUILERA
|CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES
|EVOLUCION POLITICA
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|KARINA ALEJANDRA BAEZ GONZALEZ
|CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES
|EVOLUCION POLITICA
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|DAVID IGNACIO AGUILAR ESPINOZA
|CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES
|EVOLUCION POLITICA
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|BENJAMIN ANDRES ROJAS ANDONAEGUI
|CHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|HUMBERTO ALEXANDER CORREA VALDERRAMA
|PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|MARCELO ANDRES GUTIERREZ BEROIZA
|PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|AMERICO YAÑEZ SEGUEL
|PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|DEBORAH YASMIN CARVALLO CONTRERAS
|VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA
|FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|PAOLA MARGARITA BERNALES PANTOJA
|VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA
|FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|ABRAHAM ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ
|VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|MATIAS ALONSO ABADAL REYES
|VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|NICOLAS CASALS MORALES
|VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA
|PARTIDO LIBERAL DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|GLADYS ARAVENA ACUÑA
|VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|GONZALO ALFONSO ORMEÑO ROJAS
|VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|GUILLERMO RENE VILLE SOTO
|VERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURA
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|GUIDO BENAVIDES ARANEDA
|CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES
|RENOVACION NACIONAL
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|DANIELA BONVALLET SETTI
|CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES
|RENOVACION NACIONAL
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|GERMAN SYLVESTER FRIAS
|CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES
|RENOVACION NACIONAL
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|RODRIGO SEBASTIAN CERDA MORALES
|CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES
|RENOVACION NACIONAL
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|ROBINSON ARANDA VALLADARES
|CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|JAIME ABDON CASTILLO SOTO
|CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|MARIA LUZMENIA GONZALEZ LARA
|CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTES
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|MAURICIO ALEJANDRO MARTINEZ VALENZUELA
|CENTRO DEMOCRATICO
|PARTIDO DEMOCRATAS CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|ANGELICA ALEJANDRA CABRERA CONCHA
|CENTRO DEMOCRATICO
|PARTIDO DEMOCRATAS CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|JORGE ANDRES ZILLERUELO FERNANDEZ
|CENTRO DEMOCRATICO
|PARTIDO DEMOCRATAS CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|VICTOR CARO OLATE
|CENTRO DEMOCRATICO
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|FRANCISCO IGNACIO CERDA VASQUEZ
|CENTRO DEMOCRATICO
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|DARIO PAOLO ALFARO CABRERA
|CENTRO DEMOCRATICO
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|THOMAS ANGEL BIANCHINI CORDOVA
|TU COMUNA RADICAL
|PARTIDO RADICAL DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|FERNANDA ALEXANDRA ARAYA BARRERA
|TU COMUNA RADICAL
|PARTIDO RADICAL DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|CRISTIAN MARCELO VILLEGAS GARATE
|TU COMUNA RADICAL
|PARTIDO RADICAL DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|ALEX CHRISTIAN DANIMANN MIHOVILOVIC
|TU COMUNA RADICAL
|PARTIDO RADICAL DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|BENJAMIN ANDRES SILVA CARDENAS
|TU COMUNA RADICAL
|PARTIDO RADICAL DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|MARIA JOSE BILBAO ARENAS
|TU COMUNA RADICAL
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|MURIEL VIOLETA PIÑA FERNANDEZ
|TU COMUNA RADICAL
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|MAITE VALERIA DESCOUVIERES VARGAS
|CHILE MUCHO MEJOR
|PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|LORENA ANDREA ESCOBAR VELASCO
|CHILE MUCHO MEJOR
|PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|CESAR VALDENEGRO ESPINOZA
|CHILE MUCHO MEJOR
|PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|RODRIGO CHANDIA SOTO
|CHILE MUCHO MEJOR
|PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|GEORGINA VILLABLANCA MAMARTÍNEZRTINEZ
|CHILE MUCHO MEJOR
|PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|EDUARDO ALBERTO REYES SALDÍAS
|CHILE MUCHO MEJOR
|PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|JUAN PABLO ANDRÉS MARCHANT CORVALAN
|CHILE MUCHO MEJOR
|PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|MARÍA EUGENIA LORENZINI LORENZINI
|CHILE MUCHO MEJOR
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|ERTO RICARDO PANTOJA GUTIÉRREZ
|CHILE MUCHO MEJOR
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|SEBASTIÁN ANDRÉS ESTURILLO RUSSELL
|CHILE MUCHO MEJOR
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|PAOLA ALEJANDRA SAN MARTIN CONTRERAS
|ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|BERNARDA ESTER MARTÍNEZ PARRA
|ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|PATRICIA DEL PILAR TOLEDO JEREZ
|ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|JESSICA ISABEL SAINT-PIERRE COLLADO
|ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|CINTYA MICHELLE ARANCIBIA GODOY
|ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|LORETO ROCIO AVILES SAINT-PIERRE
|ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|DIEGO ALEJANDRO CORNEJO GONZALEZ
|ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|CARLA CAMILA PEÑA MARTÍNEZ
|ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|RODRIGO ANTONIO MAUREIRA VÁSQUEZ
|ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|CARLOS ANDRÉS VEGA CIFUENTES
|REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|MARIA XIMENA AROS ESPINOZA
|REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|MAURICIO JAVIER ALDAY ALVAREZ
|REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|LAURA FRESIA LAGOS BUSTAMANTE
|REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|CRISTIAN MICHELE ZOFFOLI GUERRA
|REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|PAMELA DEL CARMEN SHINYA GOMEZ
|REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|CECILIA VERONICA RODRIGUEZ RAMIREZ
|REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|JUAN CARLOS RUISEÑOR CARCAMO
|REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|CARLA CAMILA PEÑA MARTINEZ
|ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|RODRIGO ANTONIO MAUREIRA VASQUEZ
|ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES
|INDEPENDIENTES
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|CARLOS ANDRES VEGA CIFUENTES
|REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|MARIA XIMENA AROS ESPINOZA
|REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|MAURICIO JAVIER ALDAY ALVAREZ
|REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|LAURA FRESIA LAGOS BUSTAMANTE
|REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|CRISTIAN MICHELE ZOFFOLI GUERRA
|REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|PAMELA DEL CARMEN SHINYA GOMEZ
|REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|CECILIA VERONICA RODRIGUEZ RAMIREZ
|REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
|CONCEJAL
|ÑUÑOA
|JUAN CARLOS RUISEÑOR CARCAMO
|REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES
|PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE