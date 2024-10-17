Las elecciones municipales se realizarán el 26 y 27 de octubre, esta vez con voto obligatorio; para elegir el cargo de alcalde, gobernador, consejero regional y concejal.

Te contamos quienes se postulan a este último cargo, en la comuna de Ñuñoa, que entre el listado tiene a reconocido personaje de televisión.

Los candidatos a concejal en la comuna de Ñuñoa

Los siguientes candidatos, se postulan para ser electos en el cargo de concejal, por la comuna de Ñuñoa.

CONCEJALÑUÑOAVERONICA SANDRA CHAVEZ GUTIERREZPOR CHILE, SEGUIMOSFRENTE AMPLIO
CONCEJALÑUÑOAMIROSLAVA RAYMONDOVA PETROVA-GOUTIERESPOR CHILE, SEGUIMOSFRENTE AMPLIO
CONCEJALÑUÑOAPAULETTE PAOLA LHUISSIER ESCOBARPOR CHILE, SEGUIMOSFRENTE AMPLIO
CONCEJALÑUÑOAALVARO SALLES ROJASPOR CHILE, SEGUIMOSFRENTE AMPLIO
CONCEJALÑUÑOAANDRES ROBERTO ARGANDOÑA BESOAINPOR CHILE, SEGUIMOSFRENTE AMPLIO
CONCEJALÑUÑOAMIREYA DEL RIO BARAÑAOPOR CHILE, SEGUIMOSPARTIDO COMUNISTA DE CHILE
CONCEJALÑUÑOAALEJANDRA ANDREA VALLE SALINASPOR CHILE, SEGUIMOSPARTIDO COMUNISTA DE CHILE
CONCEJALÑUÑOAANA GABRIELA COLL PEDROSOPOR CHILE, SEGUIMOSPARTIDO COMUNISTA DE CHILE
CONCEJALÑUÑOAFELIX IGNACIO CALDERON GONZALEZPOR CHILE, SEGUIMOSINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOARODRIGO ANDRES VIVEROS AZOCARPOR CHILE, SEGUIMOSPARTIDO ACCIÓN HUMANISTA
CONCEJALÑUÑOAJULIO ADRIAN CORTEZ BUSTOSIZQUIERDA ECOLOGISTA POPULARINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAPIERINA LAURA HERRERA MALDONADOIZQUIERDA ECOLOGISTA POPULARINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOANICOLAS SALDIVIA NIKLITSCHEKCHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESUNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
CONCEJALÑUÑOAFRANCISCO RENARD KEYMERCHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESUNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
CONCEJALÑUÑOAGUILLERMO DE LA CRUZ DUSSAUBATCHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESUNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
CONCEJALÑUÑOASOLEDAD ACEVEDO RAMOSCHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESUNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
CONCEJALÑUÑOAMONICA MARTINEZ MARIANICHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAMARIA ANTONIETA VALDES MARABOLICHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAFERNANDA ULLOA AGUILERACHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESEVOLUCION POLITICA
CONCEJALÑUÑOAKARINA ALEJANDRA BAEZ GONZALEZCHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESEVOLUCION POLITICA
CONCEJALÑUÑOADAVID IGNACIO AGUILAR ESPINOZACHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESEVOLUCION POLITICA
CONCEJALÑUÑOABENJAMIN ANDRES ROJAS ANDONAEGUICHILE VAMOS UDI-EVOPOLI E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAHUMBERTO ALEXANDER CORREA VALDERRAMAPARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAMARCELO ANDRES GUTIERREZ BEROIZAPARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAAMERICO YAÑEZ SEGUELPARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOADEBORAH YASMIN CARVALLO CONTRERASVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAFEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL
CONCEJALÑUÑOAPAOLA MARGARITA BERNALES PANTOJAVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAFEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL
CONCEJALÑUÑOAABRAHAM ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAMATIAS ALONSO ABADAL REYESVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOANICOLAS CASALS MORALESVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAPARTIDO LIBERAL DE CHILE
CONCEJALÑUÑOAGLADYS ARAVENA ACUÑAVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAGONZALO ALFONSO ORMEÑO ROJASVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAGUILLERMO RENE VILLE SOTOVERDES LIBERALES POR UNA COMUNA SEGURAINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAGUIDO BENAVIDES ARANEDACHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESRENOVACION NACIONAL
CONCEJALÑUÑOADANIELA BONVALLET SETTICHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESRENOVACION NACIONAL
CONCEJALÑUÑOAGERMAN SYLVESTER FRIASCHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESRENOVACION NACIONAL
CONCEJALÑUÑOARODRIGO SEBASTIAN CERDA MORALESCHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESRENOVACION NACIONAL
CONCEJALÑUÑOAROBINSON ARANDA VALLADARESCHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAJAIME ABDON CASTILLO SOTOCHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAMARIA LUZMENIA GONZALEZ LARACHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL – INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAMAURICIO ALEJANDRO MARTINEZ VALENZUELACENTRO DEMOCRATICOPARTIDO DEMOCRATAS CHILE
CONCEJALÑUÑOAANGELICA ALEJANDRA CABRERA CONCHACENTRO DEMOCRATICOPARTIDO DEMOCRATAS CHILE
CONCEJALÑUÑOAJORGE ANDRES ZILLERUELO FERNANDEZCENTRO DEMOCRATICOPARTIDO DEMOCRATAS CHILE
CONCEJALÑUÑOAVICTOR CARO OLATECENTRO DEMOCRATICOINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAFRANCISCO IGNACIO CERDA VASQUEZCENTRO DEMOCRATICOINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOADARIO PAOLO ALFARO CABRERACENTRO DEMOCRATICOINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOATHOMAS ANGEL BIANCHINI CORDOVATU COMUNA RADICALPARTIDO RADICAL DE CHILE
CONCEJALÑUÑOAFERNANDA ALEXANDRA ARAYA BARRERATU COMUNA RADICALPARTIDO RADICAL DE CHILE
CONCEJALÑUÑOACRISTIAN MARCELO VILLEGAS GARATETU COMUNA RADICALPARTIDO RADICAL DE CHILE
CONCEJALÑUÑOAALEX CHRISTIAN DANIMANN MIHOVILOVICTU COMUNA RADICALPARTIDO RADICAL DE CHILE
CONCEJALÑUÑOABENJAMIN ANDRES SILVA CARDENASTU COMUNA RADICALPARTIDO RADICAL DE CHILE
CONCEJALÑUÑOAMARIA JOSE BILBAO ARENASTU COMUNA RADICALINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAMURIEL VIOLETA PIÑA FERNANDEZTU COMUNA RADICALINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAMAITE VALERIA DESCOUVIERES VARGASCHILE MUCHO MEJORPARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
CONCEJALÑUÑOALORENA ANDREA ESCOBAR VELASCOCHILE MUCHO MEJORPARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
CONCEJALÑUÑOACESAR VALDENEGRO ESPINOZACHILE MUCHO MEJORPARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
CONCEJALÑUÑOARODRIGO CHANDIA SOTOCHILE MUCHO MEJORPARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
CONCEJALÑUÑOAGEORGINA VILLABLANCA MAMARTÍNEZRTINEZCHILE MUCHO MEJORPARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
CONCEJALÑUÑOAEDUARDO ALBERTO REYES SALDÍASCHILE MUCHO MEJORPARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
CONCEJALÑUÑOAJUAN PABLO ANDRÉS MARCHANT CORVALANCHILE MUCHO MEJORPARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
CONCEJALÑUÑOAMARÍA EUGENIA LORENZINI LORENZINICHILE MUCHO MEJORINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAERTO RICARDO PANTOJA GUTIÉRREZCHILE MUCHO MEJORINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOASEBASTIÁN ANDRÉS ESTURILLO RUSSELLCHILE MUCHO MEJORINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOAPAOLA ALEJANDRA SAN MARTIN CONTRERASECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESPARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
CONCEJALÑUÑOABERNARDA ESTER MARTÍNEZ PARRAECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESPARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
CONCEJALÑUÑOAPATRICIA DEL PILAR TOLEDO JEREZECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESPARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
CONCEJALÑUÑOAJESSICA ISABEL SAINT-PIERRE COLLADOECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESPARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
CONCEJALÑUÑOACINTYA MICHELLE ARANCIBIA GODOYECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESPARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
CONCEJALÑUÑOALORETO ROCIO AVILES SAINT-PIERREECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESPARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
CONCEJALÑUÑOADIEGO ALEJANDRO CORNEJO GONZALEZECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESPARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
CONCEJALÑUÑOACARLA CAMILA PEÑA MARTÍNEZECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESPARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
CONCEJALÑUÑOARODRIGO ANTONIO MAUREIRA VÁSQUEZECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOACARLOS ANDRÉS VEGA CIFUENTESREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALÑUÑOAMARIA XIMENA AROS ESPINOZAREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALÑUÑOAMAURICIO JAVIER ALDAY ALVAREZREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALÑUÑOALAURA FRESIA LAGOS BUSTAMANTEREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALÑUÑOACRISTIAN MICHELE ZOFFOLI GUERRAREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALÑUÑOAPAMELA DEL CARMEN SHINYA GOMEZREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALÑUÑOACECILIA VERONICA RODRIGUEZ RAMIREZREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALÑUÑOAJUAN CARLOS RUISEÑOR CARCAMOREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALÑUÑOACARLA CAMILA PEÑA MARTINEZECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESPARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR
CONCEJALÑUÑOARODRIGO ANTONIO MAUREIRA VASQUEZECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES
CONCEJALÑUÑOACARLOS ANDRES VEGA CIFUENTESREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALÑUÑOAMARIA XIMENA AROS ESPINOZAREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALÑUÑOAMAURICIO JAVIER ALDAY ALVAREZREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALÑUÑOALAURA FRESIA LAGOS BUSTAMANTEREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALÑUÑOACRISTIAN MICHELE ZOFFOLI GUERRAREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALÑUÑOAPAMELA DEL CARMEN SHINYA GOMEZREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALÑUÑOACECILIA VERONICA RODRIGUEZ RAMIREZREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE
CONCEJALÑUÑOAJUAN CARLOS RUISEÑOR CARCAMOREPUBLICANOS E INDEPENDIENTESPARTIDO REPUBLICANO DE CHILE