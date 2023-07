Debate generó entre diputados y diputadas de diversos sectores políticos, la propuesta del Partido Comunista (PC) para retirar el nombre de Augusto Pinochet de la reseña de la Biblioteca del Congreso Nacional.

¿Qué fue lo que pasó?

La reseña de la Biblioteca del Congreso Nacional posee el nombre de todos aquellos que hayan sido presidentes de la República, entre estos, Augusto Pinochet, lo que causó disgusto en el Partido Comunista (PC) quienes solicitaron retirar su nombre.

La diputada Lorena Pizarro (PC) expuso en favor de la petición, pero la polémica se desató cuando el diputado Johannes Kaiser del Partido Republicano respondió al asunto.

“Yo le pido a esta cámara, quienes se definan como demócratas, que empecemos a escribir la historia como corresponde . Es muy peligroso que, en este espacio democrático, la Biblioteca del Congreso Nacional, considere presidente de la República al dictador, genocida y ladrón Augusto Pinochet”, manifestó la parlamentaria comunista.

A esto, el diputado Kaiser, respondió que “no deja de ser interesante que aquel órgano que todos respetamos por su independencia técnica y política, haya considerado que Augusto Pinochet Ugarte haya sido presidente de la República. Independencia técnica y política”.

“A usted puede que no les guste, no les gustó poder derrocarlo por la vía armada, no les gustó que le hayan impedido establecer su régimen cubano en Chile en el año 73 (…) Igual fue presidente de Chile , les guste o no”, agregó el republicano.

Sin embargo, su intervención fue interrumpida en diversas ocasiones por las respuestas que emitían los representantes del oficialismo.