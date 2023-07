Este martes, la comisión revisora rechazó el informe de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. De esta forma, se enviará un informe negativo al libelo que será votado en la Cámara de Diputadas y Diputados.

¿Qué fue lo que sucedió?

Tras dos semanas de analizar la acusación constitucional contra el ministro Ávila, la comisión revisora rechazó la procedencia del libelo.

El comité, conformado por los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista), Héctor Ulloa (PPD), Juan Santana Castillo (PS), Gloria Naveillan (Comité Social Cristiano) y Miguel Ángel Becker (RN) enviará un informe no vinculante para recomendar a la Cámara Baja que la acusación constitucional sea rechazada.

En detalle, el documento solo obtuvo dos votos a favor de los cinco integrantes de la instancia:

Miguel Becker (RN): A favor.

(RN): A favor. Gloria Naveillán (IND): A favor.

(IND): A favor. Tomás Hirsch (AH): En contra.

(AH): En contra. Juan Santana (PS): En contra.

(PS): En contra. Héctor Ulloa (PPD): En contra.

¿Cuándo se votará la acusación en la Cámara de Diputados?

La decisiva votación de la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, se llevará a cabo este miércoles 12 de julio a las 10:00 horas.

Cabe destacar que desde el Gobierno han afirmado que el libelo de la oposición tiene motivos “homofóbicos” . En este sentido, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró que la acusación carece de sustento político-jurídico.

“No hay argumento político-jurídico que la sostenga. Esta es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación. No hay una línea de esa AC que tenga sustento político o jurídico. Entonces para aquello nuestro gobierno no va a estar disponible y esperamos que en el análisis del mérito de esta AC no existan las mayorías para validar un acto tan elevado de homofobia y discriminación en contra de un ministro de Estado”, manifestó la autoridad.