La tarde de este lunes 19 de junio se espera que se realice laacusación constitucional en contra del ministro de Educación Marco Antonio Ávila, trámite que lo podría dejar fuera del gabinete del Presidente de la República Gabriel Boric. Te dejamos los dichos del parlamentario.

Los dichos del ministro de Educación por acusación constitucional que le podría costar el cargo

El titular de la cartera educativa se refirió a lo que sucederá esta tarde, cuando se lea en el Congreso Nacional el texto que contiene la acusación constitucional contra Ávila, que podría resultar con la destitución del cargo.

Al respecto, durante un punto de prensa el ministro señaló lo siguiente: “No me puedo referir a un texto que no conozco, una vez que lo conozca me imagino vamos a, conjunto a los equipos, a trabajar en las respuestas correspondientes”.

Además añadió: “Si no conozco el texto y no sé cuáles son las acciones no puedo tener una línea argumentativa porque me imagino que hay que esperar”.

Finalizando con palabras sobre su rol como parlamentario: “Todos quienes estamos en política debemos ser muy responsables respecto de todo, de nuestro ejercicio diario de trabajo, nuestro ejercicio profesional, también de aquello que decimos, que afirmamos y todos los días elijo no creer que hay motivaciones distintas a las que no sean exclusivamente las que están asociadas al desarrollo de las tareas de la cartera”.

Encuesta Cadem refleja baja aprobación de ministro Ávila

La encuesta Plaza Pública Cadem se anuncia todos los días domingos, es por eso que un día antes de la acusación contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, se informó sobre la baja en las cifras de aprobación del parlamentario que bajaron 17 puntos porcentuales quedando en un 39%.